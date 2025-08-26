Corinthians divulga relacionados para decisão pela Copa do Brasil

O Corinthians finalizou a preparação para o confronto contra o Athletico Paranaense. Nesta terça-feira (26), o clube alvinegro treinou no CT Dr. Joaquim Grava e viajou para Curitiba, onde será a partida pelas quartas de final da Copa do Brasil.

A principal novidade para o confronto é o retorno de Memphis. O atacante está recuperado de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O camisa 10 do clube alvinegro não entra em campo desde o dia 6 de agosto, quando o Corinthians venceu o Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Ainda há uma indefinição se o atleta inicia o confronto como titular. Memphis começou a transição física na segunda-feira (25). Uma preocupação da comissão técnica é o gramado sintético, piso em que o atacante se lesionou no duelo contra o Palmeiras.

O Corinthians terá desfalques para o confronto contra o Athletico Paranaense. André Carrillo, com lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, Hugo, em recuperação de cirurgia de hérnia inguinal, José Martínez, com fratura na mão esquerda, e Yuri Alberto, também em recuperação de cirurgia de hérnia inguinal, não viajam com a delegação. O volante Raniele está fora por suspensão.

Memphis volta a ser relacionado pelo Timão para confronto pela Copa do Brasil (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

O duelo será nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba. A partida de volta serà na próxima quarta-feira (10), no mesmo horário, na Neo Química Arena.

Relacionados para jogo contra o Athletico Paranaense