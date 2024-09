Astro da NFL detona gramado de estádio do Corinthians: ‘Lixo’

Kenny Clark durante Eagles x Packers (Foto: Evan Siegle / Packers)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 18:39 • São Paulo (SP)

O estado do gramado da Neo Química Arena, estádio do Corinthians, segue sendo assunto no mundo da NFL. Um dos principais defensores do Green Bay Packers, que saiu derrotado por 34 a 29 contra o Philadelphia Eagles, em São Paulo, Kenny Clark detonou as condições do campo em entrevista ao "Packers Wire".

— (O gramado) Era um lixo, cara. Eu já joguei na neve, na chuva... mas eu nunca joguei numa superfice desse tipo. Era tipo lama saindo do solo, com buracos no chão. Superfície difícil de se jogar — comentou o jogador de linha defensiva.

O gramado da Neo Química Arena foi polêmica durante a após a partida da NFL em São Paulo. Lenda da NBA, LeBron James chegou a criticar a casa do Corinthians por conta do estado da grama. No entanto, jogadores do Philadelphia Eagles discordam do problema. O recebedor AJ Brown chegou a comparar o campo com alguns dos EUA.

— Alguns gramados nos EUA são iguais, faz parte, não estava tão ruim. Mudamos de chuteiras e aproveitamos. Temos que jogar futebol americano porque eles (Packers) também tiveram que jogar na mesma grama que a gente — disse Brown.

Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers pela NFL no estádio do Corinthians com gramado polêmico (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)