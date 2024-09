Jogadores da NFL rebatem críticas de Lebron James ao gramado da Neo Químina Arena

Lebron James em ação pelos Estados Unidos nas Olimpíadas de Paris (Foto: Sameer Al-Doumy / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 13:35 • Rio de Janeiro (RJ)

LeBron James, astro da NBA, teceu críticas ao gramado da Neo Química Arena durante o jogo entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, na sexta-feira (6), nas redes sociais. No entanto, os jogadores de ambos os times rebateram as falas do atleta do Los Angeles Lakers.

Saquon Barkley, que anotou três touchdowns na vitória dos Eagles, afirmou que o gramado é diferente, mas após mudar as travas ficou melhor.

— (O Gramado) É diferente, mas os caras que estavam escorregando no começo, inclusive eu, não estavam lidando da forma certa. Uma coisa é aquecer e outra é ir com força total. Mas eu mudei as travas e depois disso acho que estava bom — disse.

Os jogadores trocaram as chuteiras ao longo do jogo para se adaptar ao gramado do estádio do Corinthians. A ryegrass, utilizada no local, é um misto entre grama natural e sintética. No Brasil, já foi elogiada por adversários e é considerada uma das melhores do país.

Saquon Barkley do Eagles e Isaiah McDuffie do Packers (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Jalen Hurts, quaterback dos Eagles, disse estar feliz com o resultado mesmo com as dificuldades no início.

— Vi que ele era difícil e desafiante. Não estamos acostumados a jogar nele. Mas fico feliz que, como um time, encontramos formas de superar esse problema. Não vou inventar desculpas para a derrota. Eles jogaram no mesmo campo que a gente — afirmou Hurts.

AJ Brown, wide receiver do Eagles, declarou que alguns gramados nos Estados Unidos são iguais, mas não estava ruim de jogar.

— Alguns gramados nos EUA são iguais, faz parte, não estava tão ruim. Mudamos de chuteiras e aproveitamos. Temos que jogar futebol americano porque eles (Packers) também tiveram que jogar na mesma grama que a gente — disse Brown.

O Eagles venceu o Packers por 34 a 29 na sexta-feira (6), no primeiro jogo da NFL no Brasil. A partida foi realizada na Neo Química Arena, em São Paulo.