Corinthians regulariza Depay no BID após fim do prazo de inscrição na Copa do Brasil

Executivo de futebol, Fabinho Sodado viajou à Europa para concluir a negociação (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Marcio Dolzan • Publicada em 10/09/2024 - 12:33 • São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ)

Principal reforço desta janela de transferências, Memphis Depay foi registrado pelo Corinthians no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na manhã desta terça-feira (10). O atacante, no entanto, está fora da disputa da Copa do Brasil.

+ Corinthians anuncia contratação de André Carrillo

Isso porque o prazo limite de inscrição de novos reforços encerrou às 23h59 (de Brasília) da última segunda-feira (9). O clube paulista não recebeu a documentação final da Federação Espanhol, que controla os registros no país, e perdeu a data limite para concluir os trâmites no Brasil.

Em contrapartida, Depay estará à disposição da comissão técnica de Ramón Díaz para a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Na competição continental, o Corinthians tem até o dia 13 de setembro para registrar o holandês, enquanto a data-limite no Brasileirão se estende até o dia 20.

Anunciado pelo Corinthians na tarde da última segunda-feira (10), Memphis Depay assinou contrato válido com o clube paulista até dezembro de 2026. Livre no mercado após deixar o Atlético de Madrid, da Espanha, o atleta chegou sem custos ao clube.

Depay foi registrado pelo Corinthians no BID nesta terça-feira (10) (Foto: JOHN THYS/AFP)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O Timão deve desembolsar cerca de R$ 70 milhões entre salários, bônus e luvas, que serão diluídos no período do acordo. A negociação contou com o auxílio da Esportes da Sorte, patrocinadora máster, e foi conduzida pelo executivo de futebol Fabinho Soldado, o diretor financeiro Pedro Silveira e o secretário geral Vinicius Cascone.