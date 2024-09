Corinthians anuncia contratação de André Carrillo

Carrillo é o nono reforço do Corinthians na janela (Foto: Divulgação/Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 10:38 • São Paulo (SP)

O Corinthians anunciou na manhã desta terça-feira (10) a contratação do meia-atacante André Carrillo. O contrato do peruano com o clube paulista é válido julho de 2025, com opção de extensão do vínculo a partir de metas definidas.

Livre no mercado desde que deixou o Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, o atleta chega sem custos ao Parque São Jorge.

O jogador já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) e deve estar à disposição da comissão técnica para o duelo contra o Botafogo, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

Formado nas categorias de base do Alianza Lima, do Peru, André Carrillo estreou como profissional em 2009. Na sequência, defendeu o Sporting e o Benfica, de Portugal, e o Watford, da Inglaterra, antes de desembarcar na Arábia Saudita.

Uma das principais referências da seleção peruana, Carrillo disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e acumula mais de 100 partidas pela equipe comandada pelo técnico Jorge Fossati.

Corinthians anuncia contratação do peruano Carrillo (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

Com a chegada o peruano, o Corinthians totaliza nove contratações nesta janela: o goleiro Hugo Souza; o zagueiro André Ramalho; os meias Alex Santana, Charles e José Martínez; e os atacante Depay, Héctor Hernández e Talles Magno.