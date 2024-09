Assista ao vivo: Corinthians apresenta Memphis Depay na Neo Química Arena

Depay foi apresentado à torcida na Neo Química Arena na noite de quarta-feira (Foto: José Manoel Idalgo/Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 11:28 • Rio de Janeiro

Maior contratação do Corinthians na temporada, o atacante Memphis Depay é apresentado oficialmente no clube nesta quinta-feira. O holandês, que acompanhou a vitória do time sobre o Juventude na Copa do Brasil, concede sua primeira entrevista coletiva como atleta do clube.

Na noite de quarta-feira, minutos antes do duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, Depay entrou no gramado da Neo Química Arena ao lado do presidente do Corinthians, Augusto Melo, e do executivo de futebol, Fabinho Soldado. Na apresentação, foi revelado o número da camisa que o holandês usará no Timão: 94, em referência ao ano de seu nascimento (1994).



Aos 30 anos, o ex-jogador de Barcelona e Manchester United assinou contrato com o Corinthians até julho de 2026 de 2026 — anteriormente, o clube havia anunciado a data errada de contrato.

Depay é uma das esperanças do clube paulista na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e na disputa da Copa Sul-Americana. O jogador, no entanto, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF um dia após a data limite para ser inscrito para a disputa da semifinal da Copa do Brasil.