Assista ao vivo à coletiva de apresentação de Fernando Diniz no Corinthians

Após ser oficializado como novo técnico do Corinthians, Fernando Diniz Diniz concederá sua primeira entrevista coletiva como técnico corintiano ainda na tarde desta terça-feira (7). Assista ao vivo.

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Torcedores reagem à chegada de Fernando Diniz ao Corinthians: 'Vai começar'

A urgência na escolha de um substituto para Dorival Júnior se justifica pelo compromisso iminente: nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), o Timão estreia no Grupo E da Conmebol Libertadores contra o Platense, no estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina.

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Diniz saltou ao estrelato nacional à frente do Audax, no interior paulista, onde foi vice-campeão paulista em 2016. Em 2018, passou pelo Athletico, antes de assumir Fluminense e São Paulo – neste último, protagonizou campanha memorável no Brasileirão de 2020, com o Tricolor na liderança por sete rodadas e 7 pontos de vantagem sobre o vice-líder.

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Fernando Diniz, novo técnico do Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

Sua trajetória seguiu por Santos, Vasco e nova etapa no Fluminense, onde viveu o auge: conquistou a Libertadores da América em 2023 e a Recopa Sul-Americana em 2024. Também comandou a Seleção Brasileira, de forma interina: dirigiu seis jogos, com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

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Nos dois trabalhos mais recentes, esteve no Cruzeiro e voltou ao Vasco, onde perdeu a final da Copa do Brasil do ano passado para o Corinthians de Dorival Júnior.