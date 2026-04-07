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Assista ao vivo à coletiva de apresentação de Fernando Diniz no Corinthians

Treinador vai comandar o time na estreia da Libertadores

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Thiago Braga
São Paulo (SP)
Dia 07/04/2026
14:07
Atualizado há 23 minutos
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Após ser oficializado como novo técnico do Corinthians, Fernando Diniz Diniz concederá sua primeira entrevista coletiva como técnico corintiano ainda na tarde desta terça-feira (7). Assista ao vivo.

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Torcedores reagem à chegada de Fernando Diniz ao Corinthians: 'Vai começar'

A urgência na escolha de um substituto para Dorival Júnior se justifica pelo compromisso iminente: nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), o Timão estreia no Grupo E da Conmebol Libertadores contra o Platense, no estádio Ciudad de Vicente López, na Argentina.

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Diniz saltou ao estrelato nacional à frente do Audax, no interior paulista, onde foi vice-campeão paulista em 2016. Em 2018, passou pelo Athletico, antes de assumir Fluminense e São Paulo – neste último, protagonizou campanha memorável no Brasileirão de 2020, com o Tricolor na liderança por sete rodadas e 7 pontos de vantagem sobre o vice-líder.

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Novo técnico estreará contra o Platense (Foto: Divulgação/Corinthians)
Fernando Diniz, novo técnico do Corinthians (Foto: Divulgação/Corinthians)

Sua trajetória seguiu por Santos, Vasco e nova etapa no Fluminense, onde viveu o auge: conquistou a Libertadores da América em 2023 e a Recopa Sul-Americana em 2024. Também comandou a Seleção Brasileira, de forma interina: dirigiu seis jogos, com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

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Nos dois trabalhos mais recentes, esteve no Cruzeiro e voltou ao Vasco, onde perdeu a final da Copa do Brasil do ano passado para o Corinthians de Dorival Júnior.

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