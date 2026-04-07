Vampeta faz previsão sobre Diniz no Corinthians: 'Já estou vendo'

Durante o programa "Galvão FC", do SBT, Vampeta falou da conversa que teve com Zico sobre a chegada de Fernando Diniz ao Corinthians e fez uma análise do tempo necessário para a implementação do estilo característico do novo treinador:

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- Eu estava com o Zico hoje, quando saiu a notícia do Diniz no Corinthians. Aí ele falou: "Vampeta, do meio pra frente, os jogadores tem um QI maior. Os zagueiros tem QI menor, porque eles não podem ficar muito tempo com a bola, porque eles vão errar. E quando erram, é na frente do gol". E é verdade. O Diniz quer que os zagueiros tenham o QI dos meias e dos atacantes - iniciou Vampeta.

- Não vai dar tempo de entregar (o estilo Diniz). Tem Libertadores quinta, depois já tem Palmeiras… Como vai ter tempo de pegar o André Ramalho, Gustavo Henrique, Hugo Souza e fazer tabela na área? Já estou vendo... O Diniz vai ter uma chance boa de poder dar a volta por cima depois dos trabalhos no Cruzeiro e no Vasco - finalizou o ex-jogador.

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Dorival Júnior comandou o Corinthians nos últimos 11 meses. (Foto: Marcus Vinicius/MyPhoto Press/Folhapress)

Em crise? Veja números recentes do Corinthians na temporada

O novo treinador assume o Timão em um momento conturbado. A equipe anteriormente comandada por Dorival Júnior chegou a nove jogos sem vencer e se encontra na 16ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. A última vitória veio no dia 19/02/2026 contra o Athlético na segunda rodada da competição e, de lá pra cá, são cinco empates e quatro derrotas na temporada.

Carreira de Fernando Diniz

Fernando Diniz tem 52 anos e ganhou destaque no cenário nacional como técnico do Audax, no interior de São Paulo, quando foi vice-campeão do Campeonato Paulista em 2016.

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Em seguida, trabalhou no Athletico em 2018, antes de treinar Fluminense e São Paulo. No clube paulista, brigou pelo título do Brasileirão de 2020, quando a equipe chegou a liderar a competição por sete rodadas e abriu 7 pontos de vantagem sobre o vice-líder.

Depois, passou por Santos, Vasco e novamente pelo Fluminense, onde conquistou os maiores títulos da carreira: a Libertadores da América em 2023 e a Recopa Sul-Americana em 2024. Diniz também foi técnico interino da Seleção Brasileira, acumulando seis jogos, com duas vitórias, um empate e uma derrota.

Por fim, os dois últimos trabalhos foram no Cruzeiro e no Vasco, em segunda passagem pelo clube. No time carioca, perdeu a final da Copa do Brasil do ano passado justamente para o Corinthians, então comandado por Dorival Júnior.

Osmar Stabile, Fernando Diniz e Marcelo Paz (Foto: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

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