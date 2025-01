A contratação do atacante holandês Memphis Depay pelo Corinthians, anunciada em setembro de 2024, envolve cifras que podem alcançar até R$ 120 milhões. Este valor, que supera as estimativas iniciais, inclui salários, bônus por desempenho esportivo, direitos de imagem e benefícios adicionais, segundo informações do jornalista Rodrigo Capelo.

continua após a publicidade

➡️ Dupla do Corinthians é registrada no BID e pode atuar na estreia do Paulistão

O acordo, que tem duração de dois anos, prevê um pagamento fixo líquido de impostos de R$ 82 milhões, podendo aumentar para R$ 120 milhões com o cumprimento de metas esportivas. Além disso, o contrato inclui benefícios como moradia em condomínio fechado, segurança particular, veículos blindados e passagens aéreas entre Brasil e Europa.

Corinthians fortalece equipe, mas assume risco financeiro

A complexidade e o valor do contrato de Memphis mostram a intenção do Corinthians em fortalecer sua equipe, mas também levantam questões sobre os desafios financeiros que tais acordos representam para o clube. O contrato também estipula que Memphis receberá 50% da multa rescisória em caso de transferência para o exterior, evidenciando o potencial retorno financeiro para o jogador.



A diretoria do Corinthians, liderada pelo presidente Augusto Melo, enfrentou o desafio de equilibrar a ambição esportiva com a responsabilidade financeira. A contratação foi apoiada por um patrocínio de R$ 57 milhões da casa de apostas Esportes da Sorte, demonstrando como os clubes brasileiros estão buscando formas inovadoras de financiar grandes contratações. No entanto, a dependência de patrocínios e a variação cambial representam riscos adicionais que precisam ser gerenciados cuidadosamente.

continua após a publicidade