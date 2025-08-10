menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Corinthians tem novidade entre os relacionados para enfrentar o Juventude

Timão busca sexta vitória no Brasileirão

Dorival relacionou 24 jogadores para o duelo (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
imagem cameraDorival relacionou 24 jogadores para o duelo (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 10/08/2025
16:35
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico Dorival Júnior relacionou 24 jogadores para o confronto do Corinthians diante do Juventude, nesta segunda-feira (11), às 20h, pelo Campeonato Brasileiro. A lista conta com o retorno do zagueiro João Pedro Tchoca, que volta a ser opção após cumprir suspensão automática na última rodada.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A equipe corinthiana concluiu a preparação para a rodada na manhã deste domingo (10), no CT Dr. Joaquim Grava. Após um vídeo com instruções táticas na Sala de Preleção Flexform e uma ativação na academia, Dorival comandou dois exercícios táticos no gramado. O elenco ainda trabalhou jogadas de bola parada.

Cabe ressaltar que o Corinthians terá dois desfalques importantes. André Carrillo passou por cirurgia no tornozelo esquerdo no último sábado, enquanto Memphis Depay segue em tratamento de uma lesão muscular.

continua após a publicidade

Vindo de uma classificação importante para as quartas de final da Copa do Brasil sobre o Palmeiras, o Timão retoma o foco no Brasileirão em busca da sexta vitória. Com 22 pontos, os comandados de Dorival Júnior encerram a rodada na 13ª colocação.

O desempenho do Corinthians como visitante em 2025 tem sido equilibrado. Em 23 partidas disputadas fora de casa, o time soma oito vitórias, oito empates e sete derrotas, com aproveitamento de 44,9%. Foram 20 gols marcados e 26 sofridos no período.

continua após a publicidade
Tchoca é a grande novidade entre os relacionados (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Tchoca é a grande novidade entre os relacionados (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Confira os relacionados do Corinthians:

Goleiros: Felipe Longo, Hugo Souza, Kauê
Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro
Laterais: Fabrizio Angileri, Matheus Bidu e Matheuzinho
Meias: Breno Bidon, Charles, Dieguinho, José Martínez, Luiz Gustavo, Raniele, Rodrigo Garro e Ryan
Atacantes: Gui Negão, Kayke, Romero, Talles Magno e Yuri Alberto

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias