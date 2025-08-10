Corinthians tem novidade entre os relacionados para enfrentar o Juventude

O técnico Dorival Júnior relacionou 24 jogadores para o confronto do Corinthians diante do Juventude, nesta segunda-feira (11), às 20h, pelo Campeonato Brasileiro. A lista conta com o retorno do zagueiro João Pedro Tchoca, que volta a ser opção após cumprir suspensão automática na última rodada.

A equipe corinthiana concluiu a preparação para a rodada na manhã deste domingo (10), no CT Dr. Joaquim Grava. Após um vídeo com instruções táticas na Sala de Preleção Flexform e uma ativação na academia, Dorival comandou dois exercícios táticos no gramado. O elenco ainda trabalhou jogadas de bola parada.

Cabe ressaltar que o Corinthians terá dois desfalques importantes. André Carrillo passou por cirurgia no tornozelo esquerdo no último sábado, enquanto Memphis Depay segue em tratamento de uma lesão muscular.

Vindo de uma classificação importante para as quartas de final da Copa do Brasil sobre o Palmeiras, o Timão retoma o foco no Brasileirão em busca da sexta vitória. Com 22 pontos, os comandados de Dorival Júnior encerram a rodada na 13ª colocação.

O desempenho do Corinthians como visitante em 2025 tem sido equilibrado. Em 23 partidas disputadas fora de casa, o time soma oito vitórias, oito empates e sete derrotas, com aproveitamento de 44,9%. Foram 20 gols marcados e 26 sofridos no período.

Tchoca é a grande novidade entre os relacionados (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Confira os relacionados do Corinthians:

Goleiros: Felipe Longo, Hugo Souza, Kauê

Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Félix Torres, Gustavo Henrique e João Pedro

Laterais: Fabrizio Angileri, Matheus Bidu e Matheuzinho

Meias: Breno Bidon, Charles, Dieguinho, José Martínez, Luiz Gustavo, Raniele, Rodrigo Garro e Ryan

Atacantes: Gui Negão, Kayke, Romero, Talles Magno e Yuri Alberto