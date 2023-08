Além do ganho esportivo, a classificação diante do Newell´s Old Boys irá ajudar as finanças do Corinthians, já que a Conmebol premia os classificados às quartas de final com 600 mil dólares (R$2,9 milhões na cotação atual). Levando em consideração a renda média do Timão na Arena, o clube ainda faturaria cerca de R$ 2,5 milhões com o jogo em Itaquera.