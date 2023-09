O Corinthians venceu o Botafogo por 1 a 0 na Neo Química Arena , em partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão. O lateral Marçal, do Glorioso, foi expulso no primeiro tempo, e o Timão aproveitou a vantagem numérica e conseguiu os três pontos com gol do zagueiro Gil. Após o resultado, o técnico Vanderlei Luxemburgo concede entrevista coletiva. Acompanhe!.