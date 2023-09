Enquanto o Corinthians deu um importante passo na luta contra o rebaixamento, o Botafogo teve mais um tropeço na caminhada ao título brasileiro. Pela 24ª rodada do Brasileirão, o Timão venceu o Glorioso por 1 a 0 na Neo Química Arena, com gol de Gil na segunda etapa. A equipe carioca jogou com um homem a menos desde a metade do primeiro tempo, após a expulsão de Marçal.