A entrada de Renato Augusto no intervalo do jogo contra o Botafogo foi fundamental para a vitória do Corinthians sobre o líder da competição. O meia foi fundamental para dar dinâmica de jogo e criatividade à equipe que foi de estéril no primeiro tempo para construtura no segundo. Responsáveis pela jogada do único gol da partida, o zagueiro Gil e o lateral Matheus Bidu também foram destaques. Confira abaixo as notas dos atletas corintianos na partida.