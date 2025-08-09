menu hamburguer
AO VIVO: acompanhe a votação do processo de impeachment de Augusto Melo no Corinthians

Assembleia-geral define neste sábado o futuro da presidência do clube paulista

Votação do impeachment de Augusto Melo acontece no Parque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Ulisses Lopresti/ Lance!)
imagem cameraVotação do impeachment de Augusto Melo acontece no Parque São Jorge, sede do Corinthians (Foto: Ulisses Lopresti/ Lance!)
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Thiago Braga
São Paulo (SP)
Dia 09/08/2025
08:50
Atualizado há 1 minutos
O Parque São Jorge, sede social do Corinthians, será o palco neste sábado (9) da assembleia-geral que vai decidir o destino de Augusto Melo na presidência do clube. Os associados irão votar pela confirmação ou rejeição do impeachment do dirigente, afastado desde 26 de maio, quando o Conselho Deliberativo aprovou a abertura do processo por 176 votos a 57.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Convocada por Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo, a reunião definirá se Melo deixa o cargo de forma definitiva, com a realização de novas eleições indiretas, ou se reassume a presidência imediatamente em caso de rejeição da proposta. O LANCE! traz todas informações em tempo real.

Augusto Melo, presidente afastado do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Acompanhe em tempo real direto da sede do Corinthians:

06h30: Impeachment de Augusto Melo: votação define futuro do Corinthians; veja detalhes

A votação acontecerá no Ginásio Wlamir Marques, entre 9h às 17h, e os sócios votarão com cédulas de papel. A contagem começa após o término do horário previsto para o pleito. Leia a matéria completa aqui.

09h07: Entenda como será a votação que decide o futuro de Augusto Melo no Corinthians

Atualmente, cerca de 10 mil sócios estão aptos a votar. No entanto, a expectativa é de que apenas entre 2 mil e 3 mil participem. O clube ficará aberto durante todo o dia para atividades de lazer, inclusive para associados que optarem pelo “day use”, modalidade paga que permite utilizar a estrutura ao longo do dia. Leia a matéria completa aqui.

