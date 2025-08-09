Impeachment de Augusto Melo: votação define futuro do Corinthians; veja detalhes

Neste sábado (9), o Parque São Jorge, sede social do Corinthians, será palco da assembleia-geral dos associados que decidirá se confirma ou não o impeachment de Augusto Melo. O dirigente está afastado da presidência desde 26 de maio, quando o Conselho Deliberativo aprovou o processo por 176 votos a favor e 57 contrários.

A assembleia foi convocada por Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Se a maioria dos associados aprovar o impeachment, Augusto Melo será afastado em definitivo e novas eleições indiretas serão convocadas. Caso a proposta seja rejeitada, ele reassumirá imediatamente o cargo.

Entretanto, nem todos os associados estão aptos a participar da votação. Segundo a Comissão Eleitoral, só poderão votar aqueles com mais de 18 anos, ao menos cinco anos de associação e mensalidades em dia.

A votação acontecerá no Ginásio Wlamir Marques, entre 9h às 17h, e os sócios votarão com cédulas de papel. A contagem começa após o término do horário previsto para o pleito.

Votação acontecerá no Ginásio Wlamir Marques, no Parque São Jorge (Foto: Gabriel Santos)

Quórum esperado e presença da torcida

Atualmente, cerca de 10 mil sócios estão aptos a votar, mas a expectativa é de participação entre 2 mil e 3 mil. A oposição teme que a baixa mobilização favoreça Augusto Melo, já que seus apoiadores devem comparecer em peso, enquanto parte dos contrários pode se ausentar.

Por outro lado, as torcidas organizadas do Corinthians se posicionaram a favor do impeachment. A Gaviões da Fiel, principal organizada do Timão, convocou um ato em frente ao Parque São Jorge às 9h (horário de Brasília). Segundo a torcida, a manutenção de Augusto Melo é insustentável após as investigações do caso Vai de Bet.

Processo de impeachment

Augusto Melo está afastado do cargo desde 26 de maio, após o Conselho Deliberativo do Corinthians aprovar um pedido que aponta irregularidades no patrocínio da Vai de Bet ao clube, entre janeiro e junho do ano passado. Osmar Stábile assumiu como presidente interino do Timão.

Após investigação da Polícia Civil, Augusto Melo se tornou réu por furto, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Além do ex-presidente, outros dois ex-diretores também foram indiciados: Marcelo Mariano, que cuidava da parte administrativa, e Sergio Moura, que atuava no marketing.