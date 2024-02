- A versatilidade do Yuri me permite utilizá-lo de diferentes formas. De acordo com a necessidade da equipe, sei que irá desempenhar da melhor forma, pela qualidade que tem. Aqui o mais importante é resgatar a confiança, extrair o melhor que eles têm e a confiança inabalável que tenho neles. Independente de referência da variabilidade comportamental, os grandes jogadores podem jogar onde quisermos e tenho certeza que vão dar a resposta - explicou.