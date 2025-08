Palmeiras e Corinthians se enfrentam, nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Alvinegro tem a vantagem do empate após ter vencido o primeiro jogo, na Neo Química Arena. O Lance! pediu para o Grok, IA do X, simular o confronto entre as duas equipes.

Simulação do jogo Palmeiras x Corinthians

Copa do Brasil 2025 (oitavas de final, jogo de volta) Data: 6 de agosto de 2025

Horário: 21h30

Local: Allianz Parque, São Paulo

Contexto: Corinthians venceu o jogo de ida por 1 a 0, e o Palmeiras precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar diretamente ou por um gol para levar a decisão aos pênaltis.

Primeiro Tempo

O jogo começa com o Palmeiras tomando a iniciativa, pressionando desde o apito inicial. A torcida lota o Allianz Parque, criando um clima intenso. Aos 8 minutos, o Palmeiras chega com perigo: um cruzamento da direita encontra o atacante na área, mas o cabeceio vai por cima. O Corinthians responde aos 15 minutos com uma jogada rápida pela esquerda, finalizada com um chute forte que o goleiro palmeirense defende em dois tempos. O jogo fica disputado no meio-campo, com muitas faltas e cartões amarelos para ambos os lados. Aos 30 minutos, o Palmeiras abre o placar: após uma cobrança de escanteio, o zagueiro sobe mais alto que a defesa e cabeceia firme para o fundo da rede. Palmeiras 1 x 0 Corinthians (1 a 1 no agregado). O Corinthians tenta reagir, mas o primeiro tempo termina com o Palmeiras dominando a posse de bola.

Segundo Tempo

O Corinthians volta mais agressivo, buscando o gol que pode garantir a classificação. Aos 10 minutos, um contra-ataque rápido termina com uma finalização perigosa, mas o goleiro palmeirense faz grande defesa. O Palmeiras responde aos 20 minutos: uma jogada individual pela ponta direita resulta em um cruzamento rasteiro, e o meia finaliza para marcar o segundo gol. Palmeiras 2 x 0 Corinthians (2 a 1 no agregado). O Corinthians se lança ao ataque, deixando espaços na defesa. Aos 35 minutos, o Palmeiras quase amplia em um chute de fora da área que acerta a trave. Nos minutos finais, o Corinthians pressiona desesperadamente, mas a defesa palmeirense se segura. Aos 48 minutos, o árbitro apita o fim do jogo.

Placar Final: Palmeiras 2 x 0 Corinthians

Agregado: Palmeiras 2 x 1 Corinthians

Classificado: Palmeiras avança para as quartas de final da Copa do Brasil 2025.

Resumo: O Palmeiras domina a partida com intensidade e aproveita as chances criadas, enquanto o Corinthians luta, mas não consegue reverter a desvantagem. A torcida palmeirense faz a festa no Allianz Parque!