A vitória do Corinthians sobre o Fluminense por 1 a 0, neste sábado (13), pelo Campeonato Brasileiro, marcou a estreia de André Luiz, criado nas categorias de base do clube, em partida válida pela equipe profissional.

No duelo contra o Fluminense, André Luiz teve atuação ativa durante os 45 minutos em campo. O meio-campista participou de 19 ações com a bola, completou 10 dos 17 passes que tentou, registrando aproveitamento de 59%, e venceu dois de seis duelos disputados. Além disso, cometeu duas faltas e sofreu uma, recebendo do Sofascore a nota 6,4 pelo desempenho.

Em vídeo dos bastidores exibido pela TV Corinthians, André Luiz disse que estrear no profissional de um clube que integra desde os 10 anos é “gratificante”.

— Primeiramente, só tenho a agradecer a Deus porque tudo o que Ele está fazendo na minha vida é inexplicável mesmo. E hoje estar podendo estrear no profissional com a camisa do Corinthians, um clube que eu iniciei desde os 10 anos, pra mim é gratificante demais. Agradecer também meus familiares, que sempre estão comigo no dia a dia: minha mãe, minha avó, meus amigos — revelou.

André Luiz renovou recentemente seu contrato com o Corinthians, com validade até dezembro de 2029. O novo acordo elevou sua multa rescisória nacional para R$ 112 milhões e incluiu aumento salarial.

André Luiz (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Apoio de Dorival Júnior

O técnico Dorival Júnior destacou o cuidado do clube no desenvolvimento de jovens talentos, ressaltando que a integração de garotos da base à equipe profissional é um processo planejado e acompanhado de perto.

O treinador explicou que a preparação vai além da estreia em campo, envolvendo orientação e acompanhamento constante para que os atletas assimilem comportamentos essenciais para o desempenho coletivo.

— Alguns garotos estão vindo, nós estamos trabalhando com eles. O André está treinando há mais ou menos 50, 60 dias, não é simplesmente trazer o garoto, botar aqui e deixar ele desenvolver. Nós é que temos a obrigação de orientá-los primeiro, de criarmos alguns, e buscarmos fazer com que eles entendam alguns comportamentos que são muito importantes, tanto defensivos, quanto ofensivos — disse Dorival Jr.