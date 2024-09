Copiar Link

Na mira do Corinthians, Memphis Depay recusou proposta para ser jogador do Sevilla, da Espanha. Segundo informações publicadas pelo Mundo Deportivo, jornal de Barcelona (ESP), o atacante discutiu a possibilidade de atuar na equipe, mas não houve acordo nos termos salariais.

O Sevilla busca uma opção ofensiva para ocupar a lacuna deixada por Lucas Ocampos, argentino que foi negociado com o Monterrey, do México.

Livre no mercado, Depay teria sido contatado pelo Sevilla e se interessou pela possibilidade. Porém, a oferta previa uma redução salarial considerável em relação ao que o atleta holandês deseja. Com isso, as tratativas não avançaram, e o clube cogita a possibilidade de não substituir Ocampos neste momento.

O jogador tem duas passagens pela Espanha. Ele atuou duas temporadas no Barcelona e outras duas no Atlético de Madrid, sua última equipe.

Além do Sevilla, memphis Depay é alvo do Corinthians. Mesmo com a janela de transferências fechada, o atacante pode assinar com o clube porque está livre no mercado.

O holandês seria o reforço "midiático" que o Alvinegro busca. Os valores da negociação giram em torno de R$ 2,5 milhões mensais, entre luvas e salários, por dois anos de contrato. A operação total ficaria na casa dos R$ 60 milhões.