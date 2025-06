Aliados de Augusto Melo processam o Corinthians; entenda

Conselheiros aliados de Augusto Melo protocolaram uma ação contra o Corinthians, Romeu Tuma Jr. e Osmar Stábile visando o retorno do ex-dirigente afastado à presidência do clube. A operação conjunta foi elaborada pelos conselheiros Mario Mello, Ronaldo Tomé, Maria Ocampos e Peterson.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O objetivo é reconhecer a destituição de Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, e assim, anular a decisão do órgão pelo impeachment de Augusto Melo. A ação é uma estratégia para validar os fatos ocorridos no dia 31 de maio, quando Augusto Melo questionou a decisão do colegiado e entrou na sala da presidência exigindo o retorno ao cargo máximo da instituição. A informação foi trazida pela "Rádio Bandeirantes" e confirmada pelo Lance!.

A Comissão de Ética do Corinthians votou pela destituição de Romeu Tuma Jr. no dia 9 de abril, entretanto, o presidente do Conselho Deliberativo não foi notificado por Roberson Medeiros, o Dunga. Aliados de Augusto Melo afirmam que o mesmo estava afastado, e a responsável pela operação era Maria Ocampos.

continua após a publicidade

No dia 31 de maio, a conselheira apresentou um documento requerindo o afastamento de Tuma, e alegou que todas as decisões do órgão sob tutela do presidente do Conselho Deliberativo não poderiam ser validadas, entre elas, a votação de impeachment.

No último dia 26 de maio, o órgão aprovou, por 176 votos a 57, o afastamento provisório de Augusto Melo. O pedido de impeachment apura supostas irregularidades na gestão do ex-presidente relacionadas ao patrocínio da casa de apostas Vai de Bet com o Corinthians.

continua após a publicidade

A Polícia Civil aponta lavagem de dinheiro no pagamento de valores do Timão a empresa de Alex Cassundé, intermediador do negócio. Augusto Melo foi indiciado pelo crime, além de furto qualificado e associação criminosa.

Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou impeachment de Augusto Melo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O processo contra o Corinthians

A ação dos conselheiros foi distribuída à Vara Cível do Foro Regional VII do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Caso aprovada pela justiça, Romeu Tuma Jr. será afastado da presidência do Conselho Deliberativo, Maria Ocampos será empossada como mandatária interina e Augusto Melo retorna ao poder.

O ex-dirigente do Corinthians afirma não ter responsabilidade sobre o processo. Romeu Tuma Jr. convocou a assembleia-geral para o dia 9 de agosto, quando os associados do clube alvinegro vão ratificar, ou não, o impeachment de Augusto Melo.