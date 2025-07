Vidente faz previsão para São Paulo x Corinthians pelo Brasileirão

São Paulo e Corinthians se enfrentam, neste sábado (18), no Morumbis, pela 15ª rodada do Brasileirão. Para o confronto, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, no Youtube, apontou o Timão como favorito.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O tarólogo apontou que o São Paulo terá dificuldades na partida. Ele previu que o Tricolor tem chances de sair atrás do placar e precisar ter que correr atrás do prejuízo ao longo do jogo. Em análise, Luiz Filho afirmou que a equipe de Hernan Crespo precisará construir uma base sólida e evitar erros. Ações erráticas podem ser crucias para um desfecho negativo para o São Paulo.

Por outro lado, o tarólogo viu que as chances de vitória do Corinthians são maiores. Ele destacou que o Timão deve dominar as ações em campo, mas alertou para a necessidade de controlar as emoções ao longo dos 90 minutos.

continua após a publicidade

Em uma perspectiva geral, Luiz Filho previu uma partida bastante disputada e truncada. Ele não descartoui a possibilidade de empate. Apesar disso, na visão dele, a superioridade da equipe de Dorival Júnior deve garantir o resultado favorável para o clube alvinegro.

São Paulo x Corinthians

O clássico paulista acontece neste sábado (19), no Morumbis, pela 15ª rodada do Brasileirão. Neste momento, ambas as equipes ocupam a parte de baixo da tabela de classificação da competição. O Tricolor flerta com a zona de rebaixamento, estando na 16ª colocação, um ponto na frente do Vitória.

continua após a publicidade

Um pouco mais à frente, o Corinthians se encontra na 9ª posição. O Timão voltou a vencer no campeonato na última rodada, quando superou o Ceará, fora de casa. Antes disso, a equipe de Dorival Júnior somava quatro partidas sem vencer, sendo três empates e uma derrota.

Em campo, o São Paulo tentará no sábado (19) confirmar o favoritismo contra o rival dentro de casa. Por outro lado, o Alvinegro busca superar o tabú de não vencer o Majestoso no Morumbi há 8 anos.