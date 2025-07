Rodriguinho aponta caminho ao Corinthians contra o São Paulo: ‘Motivação especial’

O Corinthians enfrenta o São Paulo neste sábado (19), às 21h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Por determinação do Ministério Público de São Paulo, o Morumbis receberá apenas torcedores do Tricolor, prática adotada em clássicos com torcida única no estado desde 2016.

Os rivais se enfrentaram 157 vezes no Morumbis, com vantagem para o Corinthians, com 51 vitórias contra 46 do São Paulo. Entretanto, desde a regra da torcida única, o Timão só conseguiu vencer duas vezes o rival no estádio. No Brasileirão, o jejum é ainda maior, e o clube alvinegro não triunfa desde 2010.

Rodriguinho, ex-meia do Corinthians, ficou marcado por ter boas atuações contra o rival. Em 2017, na semifinal do Paulistão, marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, no Morumbis. O jogador fala sobre as dificuldades de atuar apenas com torcedores rivais, mas como se aproveitar disto.

— A torcida única realmente te dá uma motivação especial, o time mandante realmente tem uma superioridade em relação à motivação, mas isso também pode se transformar rapidamente, quando o clube toma um gol, pode se transformar em uma parte negativa, depende muito da situação que o clube se encontra. Mas é uma ajuda muito especial ter a torcida do seu lado — disse em entrevista ao Lance!.

Rodriguinho atuou em 175 jogos pelo Corinthians, conquistou quatro títulos: os Campeonatos Brasileiros de 2015 e 2015, além dos Campeonatos Paulistas de 2017 e 2018. O atleta marcou cinco gols em clássicos, sendo dois contra o São Paulo.

— Clássico é clássico, não tem jeito. Independente contra quem seja, a preparação é a mesma, o foco é o mesmo, independente se é São Paulo, Palmeiras, ou Santos, a gente sabe a repercussão que tem no estado, no Brasil, tem que ter concentração máxima que vai ditar, são jogos que quem erra menos vai ganhar. É muita conversa entre os atletas, no treinamento muita concentração para que flua tudo positivo no jogo. É ter uma cabeça boa, para se sair perdendo, não desesperar, isso faz diferença no clássico — completou.

Diferenças

Rodriguinho conta que a Neo Química Arena tem diferenças perceptíveis em relação ao Morumbis. A principal dela é o gramado, que altera como o jogo se desenha, e exige atenção dos corintianos para uma rápida adaptação.

— A Neo Química Arena é um estádio mais rápido que o Morumbis. A diferença de tamanho, eu já peguei o 105x68, antes o Morumbis era maior, era 110x75, então dava uma diferença em comprimento e largura, então o jogo ficava… uma virada de bola fazia muita diferença, mas acho que o tipo da grama é que talvez mude um pouco, mas rapidamente você tem que se acostumar, no aquecimento já a gente consegue ter uma ideia de como a bola está rolando, se ela está correndo mais, ou segurando mais, são coisas que você tem que se adaptar, porque você não vai jogar só em casa, então você tem que se adaptar rapidamente, ter entendimento rápido, para que demore o mínimo possível para se acostumar e errar o menos possível — completou o ex-jogador.