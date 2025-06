Retorno de zagueiro e cuidado com joia: veja como foi o treino do Corinthians

O Corinthians treinou na manhã desta sexta-feira (6), no CT Dr. Joaquim Grava. O início da atividade foi aberta à imprensa. A novidade foi a presença de Gustavo Henrique, que trabalhou com o grupo e evoluiu na recuperação de uma cirurgia de hérnia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Geralmente, o clube alvinegro costuma abrir cerca de 15 minutos dos treinamentos em dias aberto para a imprensa, entretanto, hoje foi possível acompanhar mais detalhes do dia a dia corinthiano. Os únicos desfalques no gramado foram os convocados para disputa de jogos na Data Fifa (Hugo Souza, Félix Torres, Romero, Memphis, Carrillo, Breno Bidon e Felipe Longo), além de Raniele e Yuri Alberto, que ficaram na parte interna tratando suas lesões.

Para repor as baixas, Dorival Júnior contou com a presença de seis meninos da base. Do time sub-17 vieram o goleiro Gustavo Milani e o atacante Kauê Furquim. Da equipe sub-20 participaram o zagueiro Gama e os meias, Dieguinho, Bahia e Yago.

continua após a publicidade

Treinamento sob olhar atento de Dorival

Os atletas iniciaram a atividade com o tradicional 'bobinho', quando trocam passes e um jogadores no centro da roda tenta roubar a bola. Antes de começar a introduzir aspectos táticos no treino, Dorival Júnior comandou uma conversa no centro do gramado.

Em seguida, os jogadores fizeram um trabalho físico, que incluía corridas no campo e exercícios de pique. Por fim, trabalharam em campo reduzido.

continua após a publicidade

A última atividade foi dividida em duas equipes. O zagueiro Tchoca foi responsável por 'tirar' a equipe. Com colete branco, o jovem escolheu Bidu, Matheuzinho, Caca, Palácios, Charles, Hernández, Dieguinho, Garro e Maycon. Os goleiros fizeram uma atividade separada.

Dorival Júnior deu uma atenção especial para o atacante Kayke, o instruindo sobre os melhores momentos para passes em profundidade e pedindo mais coragem para o atleta arriscar jogadas agudas no treinamento.

O volante Bahia se destacou na atividade. Em certo momento, o meia lançou Kauê Furquim, outro menino da base, que finalizou livre para marcar no 'golzinho'. Atrás, Gustavo Henrique participou normalmente do treino e foi o destaque defensivo.

Timão treino no CT Dr. Joaquim Grava (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Próximo jogo

O Corinthians se prepara para encarar o Grêmio, último desafio antes da interrupção para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que será disputada entre junho e julho. A partida será no dia 12 de junho, quinta-feira, às 20h (de Brasília), em Porto Alegre. A comissão técnica do Timão vai promover uma folga ao elenco no domingo (8), quando a Seleção Brasileira irá treinar no CT Dr. Joaquim Grava.