A semifinal do Campeonato Brasileiro de 1999 teve confrontos entre Corinthians e São Paulo no Morumbi.

A semifinal do Campeonato Brasileiro de 1999 colocou frente a frente Corinthians e São Paulo em dois confrontos históricos, ambos disputados no Morumbi. E o Timão foi absoluto. Com duas vitórias sobre o rival tricolor – 3 a 2 na ida e 2 a 1 na volta – a equipe alvinegra carimbou sua vaga na grande final do torneio com autoridade, deixando o São Paulo para trás mesmo sem o mando de campo. O Lance! relembra os dois jogos entre Corinthians x São Paulo no Brasileirão 1999.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Corinthians x São Paulo no Brasileirão 1999: dupla vitória no Morumbi e domínio do Timão no clássico

No primeiro jogo, realizado em 28 de novembro, o Corinthians mostrou força ofensiva e superou o Tricolor com gols de Nenê, Ricardinho e Marcelinho Carioca. O São Paulo até chegou a marcar com Edmílson e Raí, mas não conseguiu evitar o revés por 3 a 2 diante de mais de 46 mil torcedores.

Partida volta e nova vitória do Timão

Na partida de volta, em 5 de dezembro, novamente no Morumbi, o Corinthians confirmou sua superioridade. Com gols de Ricardinho e Edílson, o time comandado por Oswaldo de Oliveira venceu por 2 a 1. Vágner descontou para o São Paulo, que ainda teve Edmílson expulso, complicando a reação. Mais de 50 mil torcedores presenciaram a classificação do Timão.

continua após a publicidade

Dida brilha contra Raí

As atuações seguras de Dida no gol, a solidez de Rincón e Vampeta no meio-campo, e o brilho ofensivo de Ricardinho, Marcelinho e Edílson foram determinantes para o avanço corintiano. O São Paulo, por sua vez, deixou a competição sem conseguir superar o maior rival em dois jogos seguidos dentro do mesmo estádio.

Ficha técnica – São Paulo 2 x 3 Corinthians (ida)

Competição: Campeonato Brasileiro – Semifinal (Jogo de ida)

Data: Domingo, 28 de novembro de 1999

Horário: 16h (de Brasília)

Estádio: Morumbi (Cícero Pompeu de Toledo)

Cidade: São Paulo (SP)

Árbitro: Edílson Pereira de Carvalho

Público: 46.396

Renda: R$ 449.780,00

continua após a publicidade

Gols:

São Paulo: Edmílson e Raí

Corinthians: Nenê, Ricardinho e Marcelinho Carioca

São Paulo

Técnico: Paulo César Carpegiani

Escalação: Rogério Ceni; Paulão, Nem (Carlos Miguel), Wilson, Jorginho, Edmílson, Fabiano (Jacques), Raí, Fábio Aurélio, Marcelinho Paraíba e França (Souza)

Corinthians

Técnico: Oswaldo de Oliveira

Escalação: Dida (Maurício); Índio, Márcio Costa, Nenê, Kléber; Freddy Rincón, Vampeta, Ricardinho (Edu), Marcelinho Carioca; Edílson e Luizão (Dinei)

Ficha técnica – Corinthians 2 x 1 São Paulo (volta)

Competição: Campeonato Brasileiro – Semifinal (Jogo de volta)

Data: Domingo, 5 de dezembro de 1999

Horário: 16h (de Brasília)

Estádio: Morumbi (Cícero Pompeu de Toledo)

Cidade: São Paulo (SP)

Árbitro: Oscar Roberto de Godoi

Público: 50.949

Renda: R$ 519.635,00

Cartão vermelho: Edmílson (São Paulo)

Gols:

Corinthians: Ricardinho e Edílson

São Paulo: Vágner

Corinthians

Técnico: Oswaldo de Oliveira

Escalação: Dida; Índio, Márcio Costa, Nenê (João Carlos) (Gilmar), Kléber; Freddy Rincón, Vampeta, Ricardinho, Edu (Marcos Senna); Edílson e Luizão

São Paulo

Técnico: Paulo César Carpegiani

Escalação: Rogério Ceni; Anderson (Edu), Paulão, Wilson, Fábio Aurélio; Jorginho (Jacques), Edmílson, Vágner, Carlos Miguel; Raí (Sidney) e Marcelo Paraíba