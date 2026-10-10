Torcida do Corinthians organiza apoio ao elenco antes do Dérbi

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, convocou torcedores para comparecer ao CT Dr. Joaquim Grava neste domingo (11), a partir das 13h, para apoiar o elenco antes do clássico contra o Palmeiras, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A mobilização acontecerá durante a saída do ônibus da delegação, prevista para 14h30.

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Em comunicado divulgado nas redes sociais, a organizada destacou a importância do confronto e cobrou comprometimento dos jogadores diante do momento delicado vivido pela equipe. A torcida ressaltou a responsabilidade dos atletas ao vestir a camisa alvinegra e pediu entrega, dedicação e espírito de luta para buscar uma reação na competição.

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— O Corinthians não é apenas um time de futebol. Para milhões de pessoas, é motivo de esperança, orgulho e felicidade em meio às dificuldades da vida. Há quem passe a semana inteira esperando por esse momento. Há quem encontre no Corinthians a força para seguir em frente. E ninguém tem o direito de tirar isso do nosso povo — disse a organizada em nota.

Momento do Corinthians na temporada

O Corinthians atravessa uma crise na temporada e acumula sete derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. A sequência negativa resultou na demissão do técnico Fernando Diniz, anunciada após o revés diante do Internacional, pela 29ª rodada da competição.

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Nos últimos sete compromissos pelo torneio nacional, o Timão marcou apenas seis gols e sofreu 14, terminando o período com 0% de aproveitamento. Apesar das dificuldades, a equipe registrou média de 16,4 finalizações por partida, sendo 4,6 na direção do gol. Defensivamente, permitiu 14,3 arremates dos adversários por jogo, dos quais 5,9 acertaram o alvo.

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A falta de eficiência ofensiva também ajuda a explicar o momento. Durante a sequência de derrotas, o Corinthians precisou de 19,2 finalizações para marcar um gol, enquanto os adversários necessitaram de apenas 7,1 tentativas para balançar as redes. Além disso, a equipe converteu somente quatro das 17 grandes chances criadas.

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Na classificação geral do Brasileirão, o clube soma 32 pontos em 29 partidas, com oito vitórias, oito empates e 13 derrotas, o equivalente a 37% de aproveitamento. O Timão marcou 30 gols e sofreu 34, acumulando saldo negativo de quatro.

Torcida organizada prepara mobilização no CT Dr. Joaquim Grava (Foto: Guilherme Lesnok/ LANCE!)

Veja abaixo o texto completo da organizada

Neste domingo (11), a partir das 13h, convocamos toda a Fiel Torcida para se reunir em frente ao CT Dr. Joaquim Grava e demonstrar, mais uma vez, a força do nosso povo antes de mais uma batalha pelo Campeonato Brasileiro.

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Chegou a hora de mostrar aos jogadores o tamanho da responsabilidade que carregam quando vestem o manto do Corinthians. Não estamos falando apenas de mais uma partida. Estamos falando de um confronto contra o nosso maior rival, de um jogo que mexe com a alma do corinthiano, com a história do clube e com a honra da nossa camisa.

O Corinthians não é apenas um time de futebol. Para milhões de pessoas, é motivo de esperança, orgulho e felicidade em meio às dificuldades da vida. Há quem passe a semana inteira esperando por esse momento. Há quem encontre no Corinthians a força para seguir em frente. E ninguém tem o direito de tirar isso do nosso povo.

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Por isso, jogadores, entendam o recado da Fiel: corram por essa camisa, lutem por cada bola e deixem tudo dentro de campo. Joguem com a raça que sempre marcou a nossa história. Honrem a confiança de uma torcida que jamais abandona, que atravessa o país, que canta sem parar e que carrega o Corinthians no coração todos os dias.

Já mostramos inúmeras vezes que somos capazes de vencer qualquer batalha dentro daquele chiqueiro. Já conquistamos resultados históricos e títulos, dentro e fora de casa. E, mais uma vez, chegou a hora de entrar em campo com coragem e espírito de luta.

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A fase ruim termina com entrega, compromisso e vitórias. E não existe momento melhor para reagir do que diante do nosso maior inimigo.

Domingo é dia de união. Domingo é dia de apoio. Domingo é dia de mostrar que o Corinthians tem um povo que nunca se rende.

Todos ao CT Dr. Joaquim Grava!

Compareça ao CT com a camisa oficial do Gaviões ou com a camisa preta do Corinthians. A saída do busão será às 14h30.

É sangue no olho, é tapa na orelha. É o jogo da vida, e o Corinthians não é brincadeira.

Honrem essa camisa!