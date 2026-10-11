O Corinthians anunciou, na manhã deste domingo (11), a contratação de Clarence Seedorf como novo técnico da equipe profissional. No entanto, antes de acertar com o Timão, o neerlandês, de 50 anos, mantinha negociações avançadas para assumir outro clube do futebol brasileiro a partir de janeiro de 2027.

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Segundo a OTB Sports, empresa responsável pela carreira do treinador, Seedorf mantinha conversas encaminhadas para assumir outro clube do Brasil, em um projeto de longo prazo, com contrato previsto para três temporadas.

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— OTB e Seedorf tinham conversas avançadas para que o treinador assumisse outro gigante do futebol brasileiro a partir de janeiro de 2027, em um projeto de longo prazo com um contrato de 3 anos. Seedorf, no entanto, diante do convite do Corinthians, não teve a menor dúvida em aceitar o desafio e preterir um projeto mais longo e com início em janeiro, o que sempre é uma preferência de qualquer profissional da área — disse a empresa.

A negociação com o Timão foi conduzida pelo executivo de futebol Marcelo Paz, com a aprovação do presidente Osmar Stabile. O nome do treinador foi apresentado ao dirigente na tarde de sexta-feira (9), e o acordo foi concluído após dois dias de conversas entre as partes.

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Mesmo diante da possibilidade de assumir um projeto mais longo e iniciar a preparação de outra equipe desde o começo da temporada, Seedorf decidiu aceitar o desafio de comandar o Corinthians, que enfrenta dificuldades na classificação do Campeonato Brasileiro.

Outro ponto definido durante as tratativas envolve as premiações previstas no contrato. Os valores estão relacionados a classificações e conquistas esportivas, sem cláusulas específicas vinculadas ao risco de rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.

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A expectativa é de que Seedorf comande seu primeiro treinamento na terça-feira (13), no CT Dr. Joaquim Grava. A apresentação oficial à imprensa deve acontecer ao longo da semana, em data ainda a ser definida pelo clube.

A estreia do treinador está prevista para segunda-feira (19), diante do Vitória, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Até lá, o profissional terá os primeiros dias de trabalho para conhecer o elenco e iniciar a preparação da equipe.

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Clarence Seedorf assinou contrato com o Corinthians até o final de 2027 (Foto: Reprodução/Instagram/@clarenceseedorf)

Carreira de Seedorf como treinador

O Corinthians será o quinto trabalho de Clarence Seedorf como treinador. O neerlandês iniciou a carreira à beira do campo em 2014, no Milan, da Itália, onde conquistou 11 vitórias em 22 partidas. Dois anos depois, assumiu o Shenzhen, da China, antes de comandar o Deportivo La Coruña, da Espanha, em 2018, quando registrou duas vitórias em 16 jogos.

O trabalho mais recente de Seedorf foi à frente da seleção de Camarões, entre 2018 e 2019. Durante o período, o técnico acumulou quatro vitórias em 12 partidas. Desde então, o neerlandês não assumiu outra equipe e retorna à função após sete anos afastado do comando técnico.