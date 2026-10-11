O Corinthians anunciou, na manhã deste domingo (11), a contratação de Clarence Seedorf como novo técnico da equipe profissional. O neerlandês, de 50 anos, assinou contrato válido até o final de 2027 e chega para assumir o comando do Timão na sequência do Campeonato Brasileiro.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O Lance! apurou que a expectativa é de que Seedorf comande seu primeiro treinamento na terça-feira (13), no CT Dr. Joaquim Grava. A apresentação oficial do treinador à imprensa deve acontecer ao longo da semana, em data ainda a ser definida pelo clube.

continua após a publicidade

A negociação foi conduzida pelo executivo de futebol Marcelo Paz, com a aprovação do presidente Osmar Stabile. O nome do neerlandês foi apresentado ao dirigente na tarde de sexta-feira (9), com o acordo concluído após dois dias de conversas entre as partes.

Antes de acertar com o Corinthians, Seedorf mantinha negociações avançadas para assumir outro clube de grande expressão do futebol brasileiro a partir de janeiro de 2027. A proposta previa um contrato de três anos, mas o treinador optou pelo projeto apresentado pelo Timão, mesmo com um vínculo de menor duração e a necessidade de iniciar o trabalho imediatamente.

continua após a publicidade

De acordo com a OTB Sports, empresa responsável pela carreira do profissional, as premiações previstas no contrato estão relacionadas a classificações e conquistas esportivas, sem cláusulas específicas vinculadas ao risco de rebaixamento à Série B.

A estreia de Seedorf está prevista para segunda-feira (19), diante do Vitória, na Neo Química Arena, pela sequência do Campeonato Brasileiro. Até lá, o treinador terá os primeiros dias de trabalho para conhecer o elenco e iniciar a preparação da equipe.

continua após a publicidade

Marcelo Paz conduziu a negociação para contratar Clarence Seedorf (Foto: Reprodução/Instagram/@clarenceseedorf)

Carreira de Seedorf como treinador

O Corinthians será o quinto trabalho de Clarence Seedorf como treinador. O neerlandês iniciou a carreira à beira do campo em 2014, no Milan, da Itália, onde conquistou 11 vitórias em 22 partidas. Dois anos depois, assumiu o Shenzhen, da China, antes de comandar o Deportivo La Coruña, da Espanha, em 2018, quando registrou duas vitórias em 16 jogos.

O trabalho mais recente de Seedorf foi à frente da seleção de Camarões, entre 2018 e 2019. Durante o período, o técnico acumulou quatro vitórias em 12 partidas. Desde então, o neerlandês não assumiu outra equipe e retorna à função após sete anos afastado do comando técnico.