Bastidores: sem cláusula de rebaixamento, Corinthians fechou com Seedorf em dois dias
Marcelo Paz conduziu as negociações, aprovadas pelo presidente Osmar Stabile
O Corinthians anunciou, na manhã deste domingo (11), a contratação de Clarence Seedorf como novo técnico da equipe profissional. O neerlandês, de 50 anos, assinou contrato válido até o final de 2027 e chega para assumir o comando do Timão na sequência do Campeonato Brasileiro.
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O Lance! apurou que a expectativa é de que Seedorf comande seu primeiro treinamento na terça-feira (13), no CT Dr. Joaquim Grava. A apresentação oficial do treinador à imprensa deve acontecer ao longo da semana, em data ainda a ser definida pelo clube.
A negociação foi conduzida pelo executivo de futebol Marcelo Paz, com a aprovação do presidente Osmar Stabile. O nome do neerlandês foi apresentado ao dirigente na tarde de sexta-feira (9), com o acordo concluído após dois dias de conversas entre as partes.
Antes de acertar com o Corinthians, Seedorf mantinha negociações avançadas para assumir outro clube de grande expressão do futebol brasileiro a partir de janeiro de 2027. A proposta previa um contrato de três anos, mas o treinador optou pelo projeto apresentado pelo Timão, mesmo com um vínculo de menor duração e a necessidade de iniciar o trabalho imediatamente.
De acordo com a OTB Sports, empresa responsável pela carreira do profissional, as premiações previstas no contrato estão relacionadas a classificações e conquistas esportivas, sem cláusulas específicas vinculadas ao risco de rebaixamento à Série B.
A estreia de Seedorf está prevista para segunda-feira (19), diante do Vitória, na Neo Química Arena, pela sequência do Campeonato Brasileiro. Até lá, o treinador terá os primeiros dias de trabalho para conhecer o elenco e iniciar a preparação da equipe.
Carreira de Seedorf como treinador
O Corinthians será o quinto trabalho de Clarence Seedorf como treinador. O neerlandês iniciou a carreira à beira do campo em 2014, no Milan, da Itália, onde conquistou 11 vitórias em 22 partidas. Dois anos depois, assumiu o Shenzhen, da China, antes de comandar o Deportivo La Coruña, da Espanha, em 2018, quando registrou duas vitórias em 16 jogos.
O trabalho mais recente de Seedorf foi à frente da seleção de Camarões, entre 2018 e 2019. Durante o período, o técnico acumulou quatro vitórias em 12 partidas. Desde então, o neerlandês não assumiu outra equipe e retorna à função após sete anos afastado do comando técnico.
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