Ação de segurança derruba mais de 30 sites falsos de ‘vaquinha’ do Corinthians

O financiamento coletivo para pagar a dívida do Corinthians com a Caixa referente à Neo Química Arena foi lançado na quarta-feira (27). Em dois dias, a campanha, denominada "Doe Arena Corinthians", já arrecadou mais de R$ 10 milhões. Enquanto os organizadores da "vaquinha" comemoram a mobilização da Fiel, a preocupação com golpes aumentou após o sistema de segurança da iniciativa derrubar 36 sites falsos.

continua após a publicidade

➡️ Com arrecadação inicial da vaquinha, Corinthians pode quitar dívida em 94 dias

Segundo informações do "Uol", o clube e a torcida Gaviões da Fiel, idealizadora da iniciativa, elaboraram um sistema de rastreamento de sites fraudulentos criados para enganar os torcedores que querem contribuir com o financiamento coletivo.

Os sites falsos tentam imitar o layout da plataforma oficial, alterando apenas a conta do Pix para o recebimento das doações. Para orientar os torcedores, os organizadores da "vaquinha" reiteram que o único canal oficial para contribuições é https://doearenacorinthians.com.br.

continua após a publicidade

— Foram identificados mais de 30 sites, e já foram derrubados mais de 30 sites pela Gaviões e pelo Corinthians, nessa parceria com essa uma empresa que faz esse monitoramento. Então, fica também a nossa recomendação de não acessar uma URL ou um site qualquer — disse Edmilson Maleski, CEO da Uappi, plataforma que desenvolveu o site do "Doe Arena Corinthians", em entrevista ao "Uol".

Torcida do Corinthians busca quitar dívida do Corinthians a Caixa Econômica Federal (Foto: Anderson Romao/AGIF)

A meta da 'vaquinha'

Proposto pela torcida organizada Gaviões da Fiel, o "Doe Arena Corinthians" visa quitar a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal refente ao estádio em Itaquera. O valor do débito do Timão com o banco é de R$ 710 milhões, segundo informações oficiais do clube.

continua após a publicidade

A dívida corresponde aos juros que o clube alvinegro precisa pagar ao banco estatal por um financiamento de R$ 400 milhões junto ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para a construção da Neo Química Arena, construído há uma década.

A torcida organizada pretende juntar R$ 700 milhões em seis meses de campanha, o prazo máximo que a 'vaquinha' ficará no ar. Corinthians, Gaviões da Fiel e a Caixa elaboraram a ação após assinaram um termo de conciliação de dívidas.

O processo acontece quando um devedor renegocia com os credores para quitar as pendências financeiras. O formato de acordo impede que sejam cobrados impostos sobre o valor das doações dos torcedores.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Os organizadores da campanha afirmam que os valores arrecadados serão destinados diretamente ao abatimento da dívida entre o Corinthians e a Caixa, sem a intermediação de terceiros. É possível acompanhar o montante arrecadado em tempo real no site da "vaquinha".