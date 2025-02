Comissão e jogadores explicam fragilidade defensiva do Corinthians

O Corinthians se classificou para a Fase Preliminar 3 da Pré-Libertadores ao eliminar o Universidad Central. Nesta quarta-feira (26), o Timão venceu o adversário venezuelano por 3 a 2, na Neo Química Arena, e vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil no próximo jogo.

A vitória foi suada e conquistada com um gol de Yuri Alberto aos 43 minutos do segundo tempo. O Timão saiu atrás no placar ao sofrer dois gols, evidenciando as fragilidades da equipe. O Corinthians foi vazado 16 vezes em 14 jogos na temporada até aqui. Ramón Díaz justificou que não renuncia a uma postura ofensiva, mesmo que isso possa prejudicar o sistema defensivo da equipe alvinegra.

– Se a torcida quer e, a imprensa quer, eu soluciono em 20 segundos defensivamente. Eu me defendo, mas estou em um clube em que da metade do campo para frente temos que arriscar, temos que jogar, temos que atacar, temos características de jogadores como Carrillo. O único jogador mais defensivo é o volante central. Breno é de ataque, Yuri é de ataque, Memphis, Garro, seria fácil para mim sacá-los, mas não é o que sinto, não é o que precisa o Corinthians para crescer – disse o treinador na zona mista.

Corinthians venceu o Universidad Central por 3 a 2 na Pré-Libertadores (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Falta agressividade?

Hugo Souza foi um dos destaques da partida com defesas difíceis durante o jogo, entretanto, o goleiro falhou no segundo gol, marcado por Martínez, ao sair mal em uma cobrança de escanteio. Sincero sobre o momento da equipe, o atleta disse que a equipe precisa ter outra postura defensiva.

— Minha opinião sincera sobre o que tem acontecido nos jogos. A gente agride muito pouco o adversário sem a bola. Quando a gente tem a bola, a gente sabe agredir o adversário, a gente sabe incomodar o adversário, só que sem a bola a gente agride muito pouco. Isso gera espaço para o adversário pensar, isso gera espaço para o adversário tomar uma melhor decisão, então eu acho que a gente precisa melhorar nisso — falou o goleiro.