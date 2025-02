Rodrigo Garro relembra sufoco e sonha com título no Corinthians

O Corinthians empatou com o Guarani por 2 a 2, neste domingo (23), na Neo Química Arena, na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O Timão cumpriu tabela e o resultado não afetou a primeira colocação do clube alvinegro na classificação geral do torneio estadual.

O empate garantiu a vantagem do Corinthians decidir as quartas e semifinal do Paulistão na Neo Química Arena. Com 27 pontos, o Timão só pode ser alcançado por Palmeiras ou São Bernardo, caso os clubes vençam as duas partidas e o clube alvinegro avance em duas decisões por pênaltis.

Na última temporada, o Corinthians não conseguiu se classificar para o mata-mata do torneio e chegou a sofrer com o risco de rebaixamento. Na zona mista da Neo Química Arena, o meia Rodrigo Garro relembrou o momento complicado e vibrou com a mudança de chave.

— A verdade é que quando cheguei aqui o Corinthians estava perto de ser rebaixado também no Paulista, estávamos em uma situação difícil, e hoje nos classificamos como primeiro, vamos decidir todos os mata-mata em casa, fala muito sobre o crescimento que o clube teve e também a nossa equipe — falou o jogador.

Rodrigo Garro falou sobre campanha do Corinthians na competição (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Sonho com a taça

O Corinthians encara o Mirassol nas quartas de final do Paulistão. A partida ainda não tem uma data definida, a divulgação da Federação Paulista de Futebol (FPF) será na segunda-feira (24), mas é certo que o jogo será na Neo Química Arena. Rodrigo Garro valorizou as decisões ao lado da Fiel e destacou o título como objetivo.

— Estou feliz por isso, agora temos que trabalhar para que esse esforça se converta em algo lindo e que a gente consiga o que todos querem, que é o título do Paulistão — falou o jogador argentino na zona mista da Neo Química Arena.