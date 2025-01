Victor Dourado projeta próximo jogo do Corinthians na Copinha

O Corinthians venceu o Falcon por 1 a 0 e avançou para a próxima fase da Copinha. Bahia marcou o gol da vitória do Timão no confronto desta segunda-feira (13), no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Victor Dourado, meia do clube alvinegro, destacou o triunfo

continua após a publicidade

➡️Dupla do Corinthians é registrada no BID e pode atuar na estreia do Paulistão

— Estou muito feliz de poder ajudar o Corinthians nessa Copinha. Não só pelas duas assistências, mas com alguns desarmes também. Junto com meus companheiros e com trabalho do Orlando, deu certo e estamos classificados para enfrentar o Vila Nova — disse o meia.

Victor Dourado tem sido um dos destaques da equipe treinada por Orlando Ribeiro. O jogador de 17 anos possui duas assistências nas primeiras quatro partidas do Corinthians. Segundo volante de origem, o jogador atuou como primeiro homem de marcação na vitória contra o Falcon.

continua após a publicidade

O próximo adversário do Timão no torneio será o Vila Nova, que eliminou o Santo André após vitória por 1 a 0 nesta segunda-feira (13). A partida entre as equipes será na próxima quarta-feira (15), no estádio Bruno José Daniel.

— Temos um confronto difícil com Vila, eles eliminaram um adversário complicado que estava no nosso grupo. Tiveram méritos. Então temos que ficar atentos. Sabemos que não será fácil, mas temos imensa responsabilidade ao vestir a camisa do Corinthians — disse o meia.

continua após a publicidade

Jogador atuou como primeiro volante na vitória sobre o Falcon(Foto: Léo Lima)

Destaques do torneio

O Corinthians deve iniciar a temporada utilizando muitos jovens da base, e as atuações do time na Copinha podem ajudar Ramón Díaz no planejamento. Além de Victor Dourado, o parceiro de posição Bahia é um dos destaques da equipe com dois gols.

Breno Bidon, de 19 anos, será desfalque do Corinthians nas primeiras dez partidas do Paulistão após ter sido convocado para defender a Seleção Brasileira no Sul-Americano sub-20. O jovem terminou o último Brasileiro como destaque do time titular.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O jogador se tornou peça importante da equipe profissional após brilhar na conquista da última Copinha, em que o clube alvinegro superou o Cruzeiro na decisão, com vitória por 1 a 0 na Neo Química Arena. Kayke foi o autor do gol do título e atualmente também integra o elenco de Ramón Díaz.