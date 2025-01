Michael Quarcoo, atacante ganês de 20 anos, tem se destacado no Fortaleza durante a Copinha 2025. Sua trajetória no futebol é marcada por desafios e superações desde a infância em Agona Swedru, Gana. A equipe está no Grupo 25 e ainda busca uma vaga no mata-mata.

Antes de se dedicar integralmente ao futebol, Quarcoo ajudava sua avó no comércio local, conciliando o trabalho com os treinos e jogos em torneios juvenis. Sua performance chamou a atenção de olheiros do Capital-DF, clube brasileiro que o trouxe ao Brasil em meados de 2023.

Na Copinha de 2024, atuando como lateral-esquerdo pelo Capital-DF, Quarcoo marcou seis gols em cinco jogos, tornando-se o maior artilheiro estrangeiro de uma única edição da competição.

Esse desempenho chamou a atenção do Fortaleza, que o contratou em março de 2024. Desde sua chegada ao clube cearense, Quarcoo tem impressionado pela rápida adaptação e dedicação.

- Minha adaptação tem sido muito positiva. O Fortaleza é um clube de primeiro mundo, com uma estrutura que realmente impressiona e ajuda muito no desenvolvimento dos jogadores da base -, afirmou o atacante.

Atualmente, na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025, Quarcoo continua sendo uma peça-chave no elenco do Fortaleza. Com a classificação para a próxima fase ao alcance, necessitando apenas de um empate no próximo jogo contra o Ituano, ele mantém objetivos ambiciosos.

- Quero superar o desempenho do ano passado, marcar mais gols e ajudar o Fortaleza a chegar longe na competição. O mais importante é o coletivo, mas estou muito motivado para dar o meu melhor -, ressaltou.

O próximo desafio do Fortaleza será contra o Ituano, no sábado (11), às 16h30, no Estádio Gabriel Marques da Silva. Uma vitória ou empate garantirá a classificação do Leão do Pici para a próxima fase da competição.