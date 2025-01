São Carlos enfrenta o Cruzeiro, nesta quarta-feira (8), em duelo válido pela 3ª rodada da Copinha. A bola rola a partir das 17h (de Brasília) e as equipes entram em campo no Estádio Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP). O confronto será transmitido pela CazéTV, no YouTube e no Prime Video. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

Na fase de grupos, os dois clubes conquistaram uma vitória e um empate da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Cruzeiro lidera o grupo 13, seguido do São Carlos, devido à vantagem garantida pelo saldo de gols.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO CARLOS X CRUZEIRO

3ª RODADA - COPINHA

📆 Data e horário: quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP)

📺 Onde assistir: CazéTV, no YouTube e no Prime Video

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO CARLOS (Técnico: João Batista)

Giovani Paiva; Juda, Bacurau, Michel Chagas, Emídio; Chaves, Iago, Godinho; Kawan Claro, Paulo Henrique, Fabinho.



CRUZEIRO (Técnico: Luciano Dias)

Marcelo; Victor Jesus, Janderson, Bruno Alves e Kauã Prates; Murilo Rhikman e Jhosefer; Akiles, Rhuan Gabriel e Kaique Kenji; Gui Meira.

