Santo André enfrenta o Corinthians, nesta sexta-feira (10), em duelo válido pela 3ª rodada da Copinha. A bola rola a partir das 17h (de Brasília) e as equipes entram em campo no Estádio Municipal Bruno José Daniel, em Santo André (SP). O confronto será transmitido pela CazéTV, no YouTube e na Amazon Prime.

Na fase de grupos, os clubes venceram as duas primeiras partidas do torneio júnior. O Corinthians é o líder do Grupo 27 devido ao saldo de gols e já está garantido na segunda fase da Copinha. Logo em seguida, na vice-liderança, o Santo André também está com seis pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ X CORINTHIANS

3ª RODADA - COPINHA

📆 Data e horário: sexta-feira, 10 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Bruno José Daniel, em Santo André (SP)

📺 Onde assistir: CazéTV

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SANTO ANDRÉ (Técnico: Alexander Yuji)

Renan Fioravante; Henrique, Vitor Leão e Paulo Henrique; Gabriel Paz, Luis Felipe, Gustavo Paulo e Luiz Pato; Davi Versiani, Jhonatas e Rafael Reis.



CORINTHIANS (Técnico: Orlando Ribeiro)

Kauê; Pellegrin, Fernando Vera, Garcez e Denner; Pedro Thomas, Bahia e Luiz Eduardo; Luiz Fernando (Juninho), Luiz Fernando (Nicolas Araújo) e Nícollas.

