Na última terça-feira (7), o Corinthians voltou a vencer pela Copinha 2025. A equipe derrotou o Rio Branco-AC pela 2ª rodada por 3 a 0, e garantiu a classificação antecipada para a próxima fase da competição. Debaixo das traves do Timãozinho, o goleiro Kauê Camargo foi novamente titular.

Um dos destaques da equipe Sub-20 do Corinthians, Kauê Camargo comemorou a classificação e falou sobre a campanha do Timãozinho na competição.

- Estamos felizes com nossa classificação antecipada, e por cumprir nosso primeiro objetivo na competição. Estamos fazendo uma campanha sólida até aqui, e tenho certeza que vamos continuar com muito trabalho e foco para a sequência da Copinha, e agora vamos buscar confirmar o primeiro lugar da nossa chave na próxima partida - disse Kauê Camargo.

O goleiro, que está disputando sua última Copinha pelo Corinthians, também projetou a equipe para a sequência da competição, e falou sobre a disputa do mata-mata.

- Vamos continuar com o mesmo trabalho, empenho e foco que tivemos até aqui também na próxima fase, que são jogos que exigem bastante atenção e não permite erros. Mas confio muito no trabalho da nossa comissão e no nosso elenco. O grupo é qualificado e está fechado, e vamos buscar seguir avançando cada vez mais na competição - completou.

O Corinthians volta a campo pela Copinha na próxima sexta-feira (10), contra o Santo André, dono da casa no Grupo 27, às 17h (horário de Brasília), pela última rodada da fase de grupos, e valendo a liderança da chave.

Jogos da Copinha desta sexta-feira

Grupo 2

Ponte Preta x Iape-MA (13h)

Santa Fé x Cuiabá (15h15)

Grupo 11

Serra Branca-PB x Picos (19h15)

XV de Jáú x São Paulo (21h30)

Grupo 14

Portuguesa x América-RJ (16h45)

Itapirense x Atlético-GO (19h)

Grupo 16

Sergipe x Madureira (16h45)

Capivariano x Bahia (19h)

Grupo 18

Novorizontino x Genus-RO (13h)

Votoraty x ABC (15h15)

Grupo 22

Inter de Minas x Marcílio Dias (13h)

Taubaté x Goiás (15h15)

Grupo 24

União-TO x Bragantino (13h)

Suzano x Avaí (15h15)

Grupo 26

Piauí x Estrela de Março-BA (13h)

Sfera x América-MG (15h15)

Grupo 27

Porto Velho-RO x Rio Branco-AC (14h45)

Santo André x Corinthians (17h)

Grupo 28

Falcon-SE x Dourados-MS (13h)

Aster x Vila Nova (15h15)

Grupo 29

América-SE x Barra-SC (08h45)

Flamengo-SP x Internacional (11h)

Grupo 30

Araguacema-TO x Monte Roraima-RR (13h)

Ibrachina x Náutico (15h15)

Grupo 32