Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 16:20 • São Paulo (SP)

Titular do Corinthians na conquista do título da Copinha desta temporada, o atacante Higor, de 21 anos, entrou com uma ação na justiça para rescindir seu vínculo com o clube.

Com contrato válido com o Timão até dezembro de 2024, o atleta solicitou a quebra do acordo alegando a falta de pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Segundo a defesa do jogador, o Corinthians não efetuou o pagamento nos últimos 22 meses. As informações foram divulgadas pelo Ge.

A juíza Lin Ye Lin, da 11ª Vara do trabalho de São Paulo, recusou o pedido de rescisão por parte do jogador e agendou uma audiência para o dia 27 de julho. Os advogados de defesa irão recorrer da decisão.

Vice-artilheiro do Corinthians na Copinha, com quatro gols anotados, Higor não recebeu uma chance na equipe profissional. Como não tem mais idade para atuar pelo sub-20, o atacante vinha treinando individualmente no CT, separado do restante dos atletas.

Contrato junto ao XV de Jaú, time do interior do estado de São Paulo, Higor chegou ao clube em 2022. Ao todo, defendeu o sub-20 do Timão em 62 oportunidades.

