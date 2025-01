Copinha 2025: veja os resultados dos jogos deste domingo

Neste domingo (5), a rodada da Copinha teve diversos jogos pelo estado de São Paulo. Flamengo e Grêmio venceram com autoridade em seu primeiro jogo na competição. Com sofrimento, o Cruzeiro também triunfou em sua segunda partida no torneio. O Botafogo garantiu vaga antecipada após sua segunda vitória consecutiva.

Em Mogi das Cruzes, o Flamengo fez bonito e aplicou uma goleada de 5 a 0 sobre o Cruzeiro-PB. O Grêmio também saiu vencedor com um placar elástico em sua primeira rodada do torneio. Em Guaratinguetá, o Tricolor Gaúcho bateu o Vitória da Conquista por 4 a 0.

Jogando em Votuporanga, o Botafogo venceu o Floresta pelo placar mínimo de 1 a 0. Este foi o segundo triunfo do Glorioso no torneio, garantindo a classificação antecipada da equipe carioca para a próxima fase da competição.

Em São Carlos, o Cruzeiro entrou em campo pressionado após empatar sua primeira partida. Em um jogo complicados, com dois gols no final do segundo tempo, o Cabuloso bateu o Imperatriz por 2 a 0 e se aproximou de uma vaga na próxima fase.

O Botafogo garantiu vaga antecipada para a próxima fase (Foto: Henrique Lima / BFR)

Resultados da Copinha neste domingo (5)

Grupo 1

Votuporanguense 3 x 2 Fast

Floresta 0 x 1 Botafogo

Grupo 4

Mirassol 3 x 2 Capitão Poço Rio Branco-ES 1 x 3 Criciúma

Grupo 13

São Carlos 1 x 1 Real Brasília

Imperatriz 0 x 2 Cruzeiro

Grupo 20

Referência 2 x 1 Boavista

Sport 1 x 0 Cascavel

Grupo 21

Atlético Guaratinguetá 0 x 2 Porto Vitória

Grêmio 4 x 0 Vitória da Conquista

Grupo 23

São Bernardo 0 x 2 Zumbi

Flamengo 5 x 0 Cruzeiro-PB

Grupo 25

Ituano 2 x 2 São Bento

Fortaleza 2 x 2 Carajás

Grupo 31