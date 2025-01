Goleiro do Guarani, Thiago Lenza projeta estreia na Copinha contra o Atlético-MG: ‘Grande oportunidade’

A primeira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025 reservará um grande confronto de equipes tradicionais do futebol brasileiro. De um lado, o Atlético-MG com seus três títulos; do outro, o Guarani, campeão em 1994. O palco será o Estádio Lanchão, em Franca/SP, pelo Grupo 5, no dia 3 de janeiro, às 21h30.

Goleiro do Bugre, Thiago Lenza projetou esse primeiro compromisso exaltando o tamanho do time mineiro. Na sequência da fase de grupos, o Guarani ainda vai enfrentar a Francana, no dia 6, e o Nova Iguaçu, no dia 9.

- Sabemos da dificuldade do campeonato, todos os jogos são decisivos e de um nível altíssimo. E poder estrear contra uma grande equipe, é uma grande oportunidade para todos nós, de mostrar a força do nosso grupo e que queremos chegar longe na competição - disse Thiago Lenza.

Na temporada de 2024, Thiago Lenza se destacou com 22 jogos sem sofrer gols em 33 partidas pelo Guarani, além de ter sido o goleiro menos vazado na campanha do título da Field Cup Sub-20.

Recentemente, o time de Campinas conquistou o vice-campeonato da Copa Conectafoot Sub-20, torneio que serviu de preparação para a Copinha.

- A nossa preparação foi muito boa, foram alguns meses bem fortes e tivemos dois campeonatos preparatórios que nos deu bastante ritmo de jogo nessa reta final de preparação. É uma grande oportunidade poder disputar a Copinha por um grande clube como o Guarani, um clube que já foi campeão da competição, o que deixa o sonho de ser campeão mais vivo dentro do nosso grupo - concluiu.

Copinha

O tradicional torneio de categorias de base do futebol brasileiro está previsto para iniciar no dia 2 de janeiro. Ao todo, 128 clubes vão participar do torneio desta temporada. Inicialmente, os times foram divididos em 32 grupos, com quatro concorrentes em casa. Apenas os doi primeiros colocados de cada chave se classificam para a fase mata-mata da competição.