Vivendo a nova função de coordenador técnico do Criciúma desde que deixou os gramados, em agosto de 2024, Eder Citadin sabe bem a importância do trabalho de formação para o futuro dos clubes brasileiros. Revelado nas categorias de base do clube catarinense em 2004, o ex-atacante morou por três anos debaixo das arquibancadas do Estádio Heriberto Hülse e, após deixar o Criciúma, teve carreira de destaque ao longo de duas décadas no futebol europeu.

continua após a publicidade

➡️ Rafael vê espaço para evolução do São Paulo, mas ressalta ‘jogo de entrega’ da equipe

Agora fora das quatro linhas, Eder segue trabalhando para que o Criciúma colha frutos e repita trajetórias como a dele. Atual coordenador técnico do clube, ele destaca o sucesso do projeto das categorias de base do Tigre, que em 2025 realiza a melhor campanha de sua história na Copinha e hoje, às 19h30, enfrenta o São Paulo pela semifinal e pode chegar ainda mais longe na competição sub-20 mais tradicional do Brasil.

- O trabalho que vem sendo realizado por todos nas categorias de base e pelo Wilsão (Wilson Vaterkemper), que está à frente do projeto, é muito sério. Ele é um profissional que cuida muito bem dos garotos, valoriza os seres humanos e sabe o que eles precisam para chegar ao profissional do Criciúma. Estamos sempre muito próximos no processo de trabalho - disse Eder.

continua após a publicidade

- Nós já vínhamos fazendo um trabalho de integração aqui entre base e profissional, por entendermos a importância disso para o futuro do clube. Vários atletas já treinaram com a equipe profissional e já foram para a Copinha com mais experiência. Nós sempre estamos passando informações dos atletas para o Zé Ricardo, que está atento ao desenvolvimento deles - afirmou o coordenador técnico do clube catarinense.

Quis o destino que a semifinal da Copinha fosse justamente diante do São Paulo, clube que Eder defendeu em 75 ocasiões nas temporadas 2021 e 2022, e pelo qual conquistou um Paulistão. Dono do famoso Centro de Formação de Atletas de Cotia, que tradicionalmente fornece grandes talentos para sua equipe profissional e para as Seleções Brasileiras de base, o São Paulo é considerado por Eder uma das maiores referências na formação do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

- Eu estive no São Paulo por dois anos e sei o quanto eles trabalham com esse processo de integração e transição entre base e profissional. E é isso que buscamos fazer aqui também, trazendo garotos da base para treinamentos com o elenco profissional. Sem dúvidas, o São Paulo é um espelho para o Criciúma. Eles não têm medo de lançar jovens atletas. Basta ver a quantidade de garotos que já jogam na equipe profissional por lá todos os anos. É esse tipo de referência que queremos aqui para o Criciúma - afirmou.

➡️ Time misto do São Paulo faz estreia sonolenta no Paulista e empata com o Botafogo-SP

No último domingo (19), o Criciúma conquistou a Recopa Catarinense e agora vive a expectativa de um futuro promissor com os jovens da Copinha.

- Com certeza vários desses atletas estarão com a nossa equipe profissional depois da Copinha. O Zé Ricardo sabe trabalhar muito bem com os jovens e todos eles serão observados e avaliados. O momento agora é eles desfrutarem dessa grande campanha - concluiu Eder.