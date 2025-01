Criciúma e São Paulo se enfrentam, nesta terça-feira (21), pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília) e as equipes entram em campo no Orlando City Stadium, em Orlando (EUA). O confronto da Copinha será transmitido pela CazéTV, no YouTube e na Prime Video. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

Como chegam os clubes?

Sob a liderança de Gabriel Carvalho, o Criciúma conquistou a classificação após uma vitória por 1 a 0 sobre o Ferroviária, pelas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na campanha, o Tigre eliminou também o Santa Cruz, Mirassol e Botafogo.



O São Paulo, por sua vez, garantiu a vaga para a semifinal ao vencer o Cruzeiro, por 3 a 1, nas quartas de final. Antes do confronto entre os gigantes, o Tricolor já havia passado pelo América-RN, Juventude e Fluminense no mata-mata da Copinha

Confira as informações do jogo entre Criciúma e São Paulo

✅ FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X SÃO PAULO

SEMIFINAL - COPINHA

📆 Data e horário: terça-feira, 21 de janeiro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

📺 Onde assistir: CazéTV

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRICIÚMA (Técnico: Gabriel Carvalho)

Pedro Santos; Kaik, Nolasco, Octávio Henrique e Matheus Streit; Bruno Moura, Lucas Bugs e Kauã Lira; Ruan, Adriano Filho e João Libânia.



SÃO PAULO (Técnico: Allan Barcelos)

João Pedro; Maik, Lucas Loss, Andrade e Guilherme Reis; Negrucci e Hugo; Lucca, Matheus Alves e Lucas Ferreira; Ryan Francisco.

