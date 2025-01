Copinha: invicto, Fluminense encara Água Santa pela terceira fase

Segundo maior campeão da história da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com cinco títulos — mesmo número de conquistas que o Internacional —, o Fluminense segue firme na busca pelo troféu da Copinha deste ano. Até aqui, são quatro jogos e quatro vitórias. Nesta terça-feira, o time encara o Água Santa a partir das 19h30 em busca de uma vaga nas oitavas de final.

Apesar de se tratar de um duelo eliminatório, o técnico Rômulo Rodríguez não descarta poupar alguns jogadores, pelo menos no início do confronto. O receio do treinador é com o acúmulo de partidas, já que a Copinha tem exigido jogos a cada dois dias a partir dos playoffs.

— Levando em consideração o desgaste dos atletas e possíveis suspensões, devemos traçar a melhor estratégia. Também precisamos conhecer o adversário da melhor maneira possível para sairmos de lá vitoriosos — sustentou o técnico do Fluminense.

Até aqui, o Água Santa venceu três de seus quatro jogos. O time terminou a primeira fase na liderança do Grupo 9, com seis pontos. A única derrota foi para o Brasiliense, na terceira rodada, quando a equipe já estava garantida nos playoffs. No domingo, derrotou o Linense por 2 a 1 e garantiu a classificação para enfrentar o Fluminense.

— Será, com certeza, um confronto muito disputado. A partir de agora, os jogos serão ainda mais acirrados, de maior dificuldade. As equipes já se conhecem, então temos que ser inteligentes — avaliou Rômulo Rodrigues.

Fluminense mantém 100% de aproveitamento na Copinha (Foto: Leonardo Brasil/Fluminense FC)

Campanha segura e gol 400

Depois de uma estreia difícil, com vitória por 2 a 1 sobre a Inter de Limeira, o Fluminense embalou na Copinha e trilhou uma trajetória segura até aqui. O time carioca marcou 11 gols nas últimas três partidas, e não sofreu nenhum.

Domingo, na vitória por 3 a 0 sobre o CRB-AL, o clube chegou ao 400º gol na história da Copinha. O gol histórico foi marcado por Júlio Fidelis e abriu a contagem.

Copinha: horário, local e onde assistir Água Santa x Fluminense

COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR - 3ª FASE

🗓️ Data e horário: 14 de janeiro de 2025, 19h30m (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal Prof. Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos (SP)

🖥️ Onde assistir: Cazé TV