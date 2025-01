Moleques de Xerém se destacam em estreia do Fluminense e pedem espaço com Mano

Os Moleques de Xerém se destacaram na estreia do Fluminense contra o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca. Os jovens pedem passagem na equipe profissional e espaço com Mano Menezes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Desde a divulgação dos atletas que estariam no início do estadual, os nomes de Riquelme Felipe, Isaque e Wallace Davi geravam grande expectativa. Os três jogadores eram os pilares da geração chamada de Esquadrilha 07, que conquistou diversos títulos nas categorias de base pelo Tricolor.

Na estreia do Cariocão, Riquelme Felipe foi o grande destaque com a criação de três chances claras de gol para o Fluminense. Isaque quase balançou as redes, enquanto Wallace Davi demonstrou consistência defensiva e na distribuição de jogo.

continua após a publicidade

Apesar do empate, o trio foi muito elogiado por Marcão por conta do que fizeram dentro das quatro linhas. O auxiliar permanente do clube não escondeu o orgulho, mas explicou que os atletas só não renderam mais por conta de suas condições físicas.

- A expectativa era muito boa. Esperávamos isso de alguns meninos. Eles estão aqui no profissional porque renderam lá embaixo. Destaques para Riquelme, Isaque e Wallace Davi. Estamos com meninos de 17 anos que estão se formando fisicamente. Eles iam sentir e sabíamos disso. Eles estavam bem no jogo e fica aquela dúvida entre deixar mais um pouquinho ou tirar para preservar. Eles responderam muito bem nos treinamentos. É lógico que eles vão sentir fisicamente. E foi o que aconteceu. Riquelme estava bem, mas tivemos que tirar. A gente vai mudando conforme eles vão sentindo.

continua após a publicidade

Marcão também destacou as principais qualidades de Isaque, Wallace Davi e Riquelme Felipe, que devem ser figuras mais presentes no profissional do Fluminense em 2025. O auxiliar acredita que os jovens de 17 anos serão úteis na temporada para Mano Menezes.

- Isaque tem uma característica própria de movimentação. Pedimos para ele ter mais aproximação com a bola no segundo tempo. É um menino muito inteligente. O Wallace tem muita personalidade. Vai estar muito próximo do profissional. Teve um crescimento muito grande tático e tem um porte bom. O Riquelme é um menino leve, alegre. Estava afoito no primeiro tempo, mas quando organizamos melhor a equipe e deixamos ele no individual, vai para cima. É um processo natural e vão nos ajudar muito.

Em nova chance de mostrar serviço para Marcão e Mano Menezes, Riquelme Felipe, Isaque e Wallace Davi voltam a campo no duelo entre Fluminense e Volta Redonda, na quarta-feira (15). O Tricolor conta com a Esquadrilha 07 para conquistar a primeira vitória no Campeonato Carioca e ajudar o clube a chegar na semifinal do estadual.