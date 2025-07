Presidente do Vitória anuncia demissão de Thiago Carpini

O ciclo de Thiago Carpini no Vitória chegou ao fim. Depois da derrota por 1 a 0 para o Confiança na última terça-feira, que custou a classificação da equipe para as semifinais da Copa do Nordeste, a diretoria do Rubro-Negro decidiu demitir o treinador depois do resultado que foi considerado inaceitável.

O presidente Fábio Mota convocou entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira e comunicou a imprensa sobre a decisão.

— A vida é feita de ciclos, e o futebol é assim. Carpini não é mais treinador do Vitória. Tivemos uma conversa com o treinador nesta quarta-feira, e tomamos essa decisão. Márcio Goiano [auxiliar técnico] assume como interino a partir de hoje.

— Agora é bola para frente, a tristeza e a vergonha são grandes. Agora vamos colocar nossas energias para a partida contra o Internacional. A minha vontade como presidente é ter um treinador já no sábado para treinar o Vitória.

Fim da linha para Carpini

Thiago Carpini comanda o Vitória no Barradão (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Carpini estava no Vitória desde maio do ano passado e chegou para tirar o clube de uma situação difícil no Campeonato Brasileiro. No fim, a missão foi cumprida e o Rubro-Negro saiu da zona de rebaixamento para uma classificação à Sul-Americana.

Mesmo com o bom início na atual temporada, quando o Vitória igualou a sua segunda maior sequência invicta da história (22 jogos), a equipe não correspondeu com o início da Sul-Americana e do Brasileirão. Na competição continental foi eliminado de forma melancólia na fase de grupos; e no torneio nacional segue ameaçado pela zona de rebaixamento. Isso sem falar da eliminação precoce para o Náutico na segunda fase da Copa do Brasil, em pleno Barradão.

E foi dentro de casa que o Rubro-Negro amargou mais uma eliminação na última terça-feira na Copa do Nordeste, em uma competição que a diretoria tratava como prioriadade. Assim, a situação ficou insustentável para Carpini. O treinador somou 73 jogos à frente do Vitória, com 29 triunfos, 20 empates e 24 derrotas.

— Nem o torcedor do Confiança esperava ver o time ganhar do Vitória aqui. Mas não foi nem a derrota, foi a forma como jogou. Depois de 15 dias para treinar e voltar daquele jeito de ontem. Aí quando termina a convicção, precisamos sentar para conversar. Foi assim que as coisas aconteceram. Agora temos que ter muito cuidado na hora da escolha, que também precisa ser rápida — reforçou o presidente.

