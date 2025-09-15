Após empate, Ceará aumenta distância para o Z4 do Brasileirão

O Ceará ficou no 2 a 2 com o Vasco no último domingo (14), em São Januário, valendo pela 23ª rodada do Brasileirão. Assim, o time aumentou em um ponto a distância para o Z4 da competição nacional.

O Alvinegro vinha de derrota por 1 a 0 para o Juventude, o que trouxe certo nível de alerta por ser um rival na briga pela permanência. A Data Fifa veio em seguida e trouxe duas semanas livres para a equipe de Léo Condé.

Diante do Vasco, o Alvinegro saiu em desvantagem e empatou com gol de Galeano. No 2º tempo, Rodriguinho foi expulso e os mandantes chegaram ao 2 a 1. Quando tudo parecia definido, Pedro Henrique marcou o tento do empate.

Partida entre Vasco e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Além de ser uma igualdade conquistada nos acréscimos e com um a menos, o resultado é importante porque o Vasco é mais um adversário na disputa pela permanência.

O Vovô é o 11º colocado no Brasileirão, com 27 pontos - agora são cinco acima do Z4. O Vitória abre a zona com 22 e o Juventude, aparecendo logo abaixo, tem 21. As duas equipes citadas perderam na rodada, assim como Grêmio e Internacional. Atlético-MG e Santos ficaram no empate.

Pensando nas competições internacionais, o Ceará garantiria, neste momento, uma vaga na Copa Sul-Americana. O clube não disputa tal campeonato desde 2022, quando foi eliminado pelo São Paulo nas quartas.

Próximo jogo do Ceará

Após o empate contra o Vasco, o Ceará voltará a campo no próximo sábado (20), em casa, contra o Bahia. O duelo pela 24ª rodada do Brasileirão terá início às 18h30 (de Brasília).