Em jogo eletrizante com direito a dois gols nos acréscimos, o Bahia levou a melhor contra o Atlético-MG e venceu por 2 a 1 na noite deste sábado, na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada do Brasileirão. O resultado fez o time de Rogério Ceni chegar à terceira posição momentânea, com 24 pontos.

Em entrevista coletiva após a vitória do Bahia contra o Atlético-MG, o técnico Rogério Ceni avaliou o desempenho do time na Arena Fonte Nova e destacou o comportamento da equipe, que não desistiu depois de ter levado o empate aos 45 minutos do segundo tempo e conquistou três pontos fundamentais no campeonato (assista à íntegra da entrevista coletiva de Rogério Ceni após o jogo do Bahia no vídeo acima).

O Bahia agora muda de competição e se prepara para enfrentar o América de Cali às 21h30 desta terça-feira (horário de Brasília) pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana.

Rogério Ceni após Palmeiras x Bahia Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

✅ Ficha técnica de Bahia x Atlético-MG

BAHIA 2 X 1 ATLÉTICO-MG

SÉRIE A - 13ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 12 de julho de 2025, às 21h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);

🥅 Gols: Luciano Juba, 7'/2ºT, Michel Araújo, 51'/2ºT (Bahia); Hulk, 45'/2ºT (Atlético-MG);

🟨 Cartões amarelos: Willian José (Bahia); Guilherme Arana, Gustavo Scarpa (Atlético-MG);

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 30.060;

💸 Renda: R$ 980.191,00;

⚽ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araújo); Ademir (Kayky), Erick Pulga (Cauly) e Willian José (Lucho Rodríguez).

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Gabriel Delfim; Natanael (Bernard), Lyanco, Alonso (Isaac) e Arana; Alan Franco, Rubens, Gabriel Menino (Igor Gomes) e Scarpa (Cuello); Dudu (Junior Santos) e Hulk.