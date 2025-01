Com emoção, Sport estreia com vitória na Copa do Nordeste

O Sport venceu o Ferroviário por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (22), pela primeira rodada da Copa do Nordeste. Fora de casa, no estádio Getúlio Vargas, Gustavo Maia e Matheus Alexandre marcaram pelo Leão da Ilha do Retiro, que jogou pela primeira vez com força máxima em 2025. O segundo gol, aliás, saiu já nos acréscimos do segundo tempo. João Victor descontou para a equipe da casa.

Como foi o jogo?

O que se viu no primeiro tempo foi um Sport com o domínio da posse da bola, mas sem inspiração. Apesar do protagonismo no estádio Presidente Vargas, o Leão da Ilha do Retiro não conseguiu furar a postura defensiva da equipe da casa, que em alguns momentos da partida até tentou surpreender o adversário em contra-ataques, mas sem sucesso.

O Sport voltou do intervalo buscando ainda mais estrear o marcador. Isso aconteceu aos 17 minutos, quando Matheus Alexandre achou Gustavo Maia, que bateu de primeira, sem chances para o goleiro. Mas, dois minutos depois o Tubarão da Barra empatou com João Victor. Já nos acréscimos, o Leão voltou a balançar a rede, desta vez com Matheus Alexandre, que marcou o seu primeiro gol pela equipe.

