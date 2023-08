Desta maneira, serão 16 cidades como sede do Mundial, sendo os Estados Unidos - que sediou a Copa de 1994 - recebendo 11 locais de jogos, com o México com outras três sedes e o Canadá com duas. Apesar de estar definido, a Fifa ainda não divulgou como será a forma de disputa do Mundial. Mas como serão 16 cidades-sede, a ideia é que cada grupo seja sediado em um local, diferentemente do que costuma acontecer atualmente. Sendo assim, a ideia é ter 16 grupos com três equipes.