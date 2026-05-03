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Argentina mantém o corpo de 2022 e troca as 'pernas' do ataque; entenda

Seleção aposta em espaço para novos talentos na linha de frente

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 03/05/2026
11:19
Lionel Messi abraça Thiago Almada em jogo da Argentina (Foto: Luis Robayo / AFP)
imagem cameraLionel Messi abraça Thiago Almada em jogo da Argentina (Foto: Luis Robayo / AFP)
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Com a proximidade da Copa do Mundo de 2026, a seleção argentina vive o desafio de equilibrar a glória do passado recente com a necessidade de renovação. Atual detentora do título mundial, a Albiceleste aposta na manutenção de uma espinha dorsal sólida que triunfou no Catar, mas promove uma reformulação em seu setor ofensivo para buscar o tetracampeonato.

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A histórica final de 2022 contra a França, marcada pelo duelo épico entre Lionel Messi e Kylian Mbappé, consolidou a terceira estrela no peito dos argentinos, colocando o país em um seleto grupo liderado por Brasil (5), Itália (4) e Alemanha (4). Mais do que estatísticas, o título selou o legado de Messi, equiparando-o ao ídolo máximo Diego Maradona.

➡️ A 39 dias da Copa: relembre domínio do Brasil, Pelé, Messi e sede histórica

Quem permanece de 2022? 🏆

O técnico Lionel Scaloni optou por manter grande parte da estrutura defensiva e do meio-campo que encantou o mundo. Entre os goleiros e defensores, nomes como Emiliano "Dibu" Martínez e Nicolás Otamendi seguem como pilares de experiência. No setor central, a dinâmica de Rodrigo De Paul e Enzo Fernández continua sendo o motor da equipe.

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A grande mudança reside no ataque. Dos oito nomes que estiveram na campanha vitoriosa de 2022, apenas três permanecem: o capitão Lionel Messi, Julián Álvarez e Nicolás González. O setor agora abre espaço para jovens talentos, incluindo a transição de Thiago Almada, que atuou como meio-campista de emergência no Catar e hoje se firma como peça ofensiva.

Aposte na sua seleção favorita!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade

Base do tri na busca pelo tetra

PosiçãoJogadorStatus de manutenção

Goleiro

Emiliano "Dibu" Martínez

Titular absoluto e herói de 2022

Goleiro

Gerónimo Rulli

Reserva imediato mantido no ciclo

Defensor

Nahuel Molina

Lateral titular na campanha do Catar

Defensor

Gonzalo Montiel

Autor do pênalti decisivo na final de 2022

Defensor

Cristian Romero

Pilar da zaga central

Defensor

Nicolás Otamendi

Liderança e experiência do título mundial

Defensor

Nicolás Tagliafico

Peça chave na lateral esquerda

Defensor

Marcos Acuña

Versatilidade mantida pelo lado esquerdo

Meio-campista

Rodrigo De Paul

O "motor" do time campeão

Meio-campista

Leandro Paredes

Referência técnica no setor central

Meio-campista

Alexis Mac Allister

Um dos destaques da final de 2022

Meio-campista

Enzo Fernández

Revelação (melhor jovem) da última Copa

Meio-campista

Exequiel Palacios

Opção tática constante de Scaloni

Atacante

Lionel Messi

O capitão e protagonista da terceira estrela

Atacante

Julián Álvarez

O "Aranha", vice-artilheiro no Catar

Atacante*

Thiago Almada

Convocado como meia em 22; agora foi testado no ataque

Últimos ajustes antes da decisão oficial 📝

Antes da convocação oficial para o Mundial, a Argentina enfrentou contratempos logísticos. O amistoso planejado contra a Espanha, que serviria como o grande teste final, foi cancelado por questões de segurança no Catar. Como alternativa, a seleção retornou às origens, realizando um confronto contra a Zâmbia na mística La Bombonera.

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➡️ Álbum da Copa: Figurinha de Messi é produzida no mesmo volume que outras?

Confira abaixo a lista dos convocados para este último período de preparação:

Goleiros

JogadorClube

Emiliano "Dibu" Martínez

Aston Villa

Gerónimo Rulli

Olympique de Marselha

Juan Musso

Atlético de Madrid

Defensores

JogadorClube

Nahuel Molina

Atlético de Madrid

Gonzalo Montiel

River Plate

Cristian Romero

Tottenham

Leonardo Balerdi

Olympique de Marselha

Marcos Senesi

Bournemouth

Nicolás Otamendi

Benfica

Tomás Palacios

Estudiantes

Nicolás Tagliafico

Lyon

Gabriel Rojas

Racing

Marcos Acuña

River Plate

Meio-campistas

JogadorClube

Leandro Paredes

Boca Juniors

Máximo Perrone

Como

Alexis Mac Allister

Liverpool

Enzo Fernández

Chelsea

Valentín Barco

Strasbourg

Rodrigo De Paul

Inter Miami

Exequiel Palacios

Bayer Leverkusen

Atacantes

JogadorClube

Lionel Messi

Inter Miami

Nico Paz

Como

Gianluca Prestianni

Benfica

Nico González

Atlético de Madrid

Giuliano Simeone

Atlético de Madrid

Thiago Almada

Atlético de Madrid

Flaco López

Palmeiras

Julián Álvarez

Atlético de Madrid

Aos 34 anos, Otamendi tem sido o líder da defesa argentina na Copa do Mundo (Foto: PAUL ELLIS / AFP)
Aos 34 anos, Otamendi tem sido o líder da defesa argentina na Copa do Mundo (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

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