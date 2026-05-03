Com a proximidade da Copa do Mundo de 2026, a seleção argentina vive o desafio de equilibrar a glória do passado recente com a necessidade de renovação. Atual detentora do título mundial, a Albiceleste aposta na manutenção de uma espinha dorsal sólida que triunfou no Catar, mas promove uma reformulação em seu setor ofensivo para buscar o tetracampeonato.

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A histórica final de 2022 contra a França, marcada pelo duelo épico entre Lionel Messi e Kylian Mbappé, consolidou a terceira estrela no peito dos argentinos, colocando o país em um seleto grupo liderado por Brasil (5), Itália (4) e Alemanha (4). Mais do que estatísticas, o título selou o legado de Messi, equiparando-o ao ídolo máximo Diego Maradona.

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Quem permanece de 2022? 🏆

O técnico Lionel Scaloni optou por manter grande parte da estrutura defensiva e do meio-campo que encantou o mundo. Entre os goleiros e defensores, nomes como Emiliano "Dibu" Martínez e Nicolás Otamendi seguem como pilares de experiência. No setor central, a dinâmica de Rodrigo De Paul e Enzo Fernández continua sendo o motor da equipe.

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A grande mudança reside no ataque. Dos oito nomes que estiveram na campanha vitoriosa de 2022, apenas três permanecem: o capitão Lionel Messi, Julián Álvarez e Nicolás González. O setor agora abre espaço para jovens talentos, incluindo a transição de Thiago Almada, que atuou como meio-campista de emergência no Catar e hoje se firma como peça ofensiva.

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Base do tri na busca pelo tetra

Posição Jogador Status de manutenção Goleiro Emiliano "Dibu" Martínez Titular absoluto e herói de 2022 Goleiro Gerónimo Rulli Reserva imediato mantido no ciclo Defensor Nahuel Molina Lateral titular na campanha do Catar Defensor Gonzalo Montiel Autor do pênalti decisivo na final de 2022 Defensor Cristian Romero Pilar da zaga central Defensor Nicolás Otamendi Liderança e experiência do título mundial Defensor Nicolás Tagliafico Peça chave na lateral esquerda Defensor Marcos Acuña Versatilidade mantida pelo lado esquerdo Meio-campista Rodrigo De Paul O "motor" do time campeão Meio-campista Leandro Paredes Referência técnica no setor central Meio-campista Alexis Mac Allister Um dos destaques da final de 2022 Meio-campista Enzo Fernández Revelação (melhor jovem) da última Copa Meio-campista Exequiel Palacios Opção tática constante de Scaloni Atacante Lionel Messi O capitão e protagonista da terceira estrela Atacante Julián Álvarez O "Aranha", vice-artilheiro no Catar Atacante* Thiago Almada Convocado como meia em 22; agora foi testado no ataque

Últimos ajustes antes da decisão oficial 📝

Antes da convocação oficial para o Mundial, a Argentina enfrentou contratempos logísticos. O amistoso planejado contra a Espanha, que serviria como o grande teste final, foi cancelado por questões de segurança no Catar. Como alternativa, a seleção retornou às origens, realizando um confronto contra a Zâmbia na mística La Bombonera.

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Confira abaixo a lista dos convocados para este último período de preparação:

Goleiros

Jogador Clube Emiliano "Dibu" Martínez Aston Villa Gerónimo Rulli Olympique de Marselha Juan Musso Atlético de Madrid

Defensores

Jogador Clube Nahuel Molina Atlético de Madrid Gonzalo Montiel River Plate Cristian Romero Tottenham Leonardo Balerdi Olympique de Marselha Marcos Senesi Bournemouth Nicolás Otamendi Benfica Tomás Palacios Estudiantes Nicolás Tagliafico Lyon Gabriel Rojas Racing Marcos Acuña River Plate

Meio-campistas

Jogador Clube Leandro Paredes Boca Juniors Máximo Perrone Como Alexis Mac Allister Liverpool Enzo Fernández Chelsea Valentín Barco Strasbourg Rodrigo De Paul Inter Miami Exequiel Palacios Bayer Leverkusen

Atacantes

Jogador Clube Lionel Messi Inter Miami Nico Paz Como Gianluca Prestianni Benfica Nico González Atlético de Madrid Giuliano Simeone Atlético de Madrid Thiago Almada Atlético de Madrid Flaco López Palmeiras Julián Álvarez Atlético de Madrid

Aos 34 anos, Otamendi tem sido o líder da defesa argentina na Copa do Mundo (Foto: PAUL ELLIS / AFP)

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