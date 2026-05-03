Argentina mantém o corpo de 2022 e troca as 'pernas' do ataque; entenda
Seleção aposta em espaço para novos talentos na linha de frente
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Com a proximidade da Copa do Mundo de 2026, a seleção argentina vive o desafio de equilibrar a glória do passado recente com a necessidade de renovação. Atual detentora do título mundial, a Albiceleste aposta na manutenção de uma espinha dorsal sólida que triunfou no Catar, mas promove uma reformulação em seu setor ofensivo para buscar o tetracampeonato.
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A histórica final de 2022 contra a França, marcada pelo duelo épico entre Lionel Messi e Kylian Mbappé, consolidou a terceira estrela no peito dos argentinos, colocando o país em um seleto grupo liderado por Brasil (5), Itália (4) e Alemanha (4). Mais do que estatísticas, o título selou o legado de Messi, equiparando-o ao ídolo máximo Diego Maradona.
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Quem permanece de 2022? 🏆
O técnico Lionel Scaloni optou por manter grande parte da estrutura defensiva e do meio-campo que encantou o mundo. Entre os goleiros e defensores, nomes como Emiliano "Dibu" Martínez e Nicolás Otamendi seguem como pilares de experiência. No setor central, a dinâmica de Rodrigo De Paul e Enzo Fernández continua sendo o motor da equipe.
A grande mudança reside no ataque. Dos oito nomes que estiveram na campanha vitoriosa de 2022, apenas três permanecem: o capitão Lionel Messi, Julián Álvarez e Nicolás González. O setor agora abre espaço para jovens talentos, incluindo a transição de Thiago Almada, que atuou como meio-campista de emergência no Catar e hoje se firma como peça ofensiva.
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Base do tri na busca pelo tetra
|Posição
|Jogador
|Status de manutenção
Goleiro
Emiliano "Dibu" Martínez
Titular absoluto e herói de 2022
Goleiro
Gerónimo Rulli
Reserva imediato mantido no ciclo
Defensor
Nahuel Molina
Lateral titular na campanha do Catar
Defensor
Gonzalo Montiel
Autor do pênalti decisivo na final de 2022
Defensor
Cristian Romero
Pilar da zaga central
Defensor
Nicolás Otamendi
Liderança e experiência do título mundial
Defensor
Nicolás Tagliafico
Peça chave na lateral esquerda
Defensor
Marcos Acuña
Versatilidade mantida pelo lado esquerdo
Meio-campista
Rodrigo De Paul
O "motor" do time campeão
Meio-campista
Leandro Paredes
Referência técnica no setor central
Meio-campista
Alexis Mac Allister
Um dos destaques da final de 2022
Meio-campista
Enzo Fernández
Revelação (melhor jovem) da última Copa
Meio-campista
Exequiel Palacios
Opção tática constante de Scaloni
Atacante
Lionel Messi
O capitão e protagonista da terceira estrela
Atacante
Julián Álvarez
O "Aranha", vice-artilheiro no Catar
Atacante*
Thiago Almada
Convocado como meia em 22; agora foi testado no ataque
Últimos ajustes antes da decisão oficial 📝
Antes da convocação oficial para o Mundial, a Argentina enfrentou contratempos logísticos. O amistoso planejado contra a Espanha, que serviria como o grande teste final, foi cancelado por questões de segurança no Catar. Como alternativa, a seleção retornou às origens, realizando um confronto contra a Zâmbia na mística La Bombonera.
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Confira abaixo a lista dos convocados para este último período de preparação:
Goleiros
|Jogador
|Clube
Emiliano "Dibu" Martínez
Aston Villa
Gerónimo Rulli
Olympique de Marselha
Juan Musso
Atlético de Madrid
Defensores
|Jogador
|Clube
Nahuel Molina
Atlético de Madrid
Gonzalo Montiel
River Plate
Cristian Romero
Tottenham
Leonardo Balerdi
Olympique de Marselha
Marcos Senesi
Bournemouth
Nicolás Otamendi
Benfica
Tomás Palacios
Estudiantes
Nicolás Tagliafico
Lyon
Gabriel Rojas
Racing
Marcos Acuña
River Plate
Meio-campistas
|Jogador
|Clube
Leandro Paredes
Boca Juniors
Máximo Perrone
Como
Alexis Mac Allister
Liverpool
Enzo Fernández
Chelsea
Valentín Barco
Strasbourg
Rodrigo De Paul
Inter Miami
Exequiel Palacios
Bayer Leverkusen
Atacantes
|Jogador
|Clube
Lionel Messi
Inter Miami
Nico Paz
Como
Gianluca Prestianni
Benfica
Nico González
Atlético de Madrid
Giuliano Simeone
Atlético de Madrid
Thiago Almada
Atlético de Madrid
Flaco López
Palmeiras
Julián Álvarez
Atlético de Madrid
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