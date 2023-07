Está chegando a hora da Copa do Mundo Feminina. O torneio começa neste mês de julho e vai até agosto de 2023. A edição terá sede dupla na Oceania: os jogos serão na Austrália e na Nova Zelândia.



Esta será a primeira edição da Copa do Mundo Feminina com 32 seleções, mesmo números de participantes da competição masculina. Anteriormente, eram apenas 24 participantes no torneio.



+ Copa do Mundo Feminina 2023: veja dias, horários dos jogos e o grupo da Seleção Brasileira